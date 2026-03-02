Bilun kom upp í vél fyrir bógskrúfu á dýpkunarskipinu Álfsnesinu í nótt, þar sem unnið var að dýpkun Landeyjahafnar. Af þeim sökum er ekki unnt að halda dýpkunarframkvæmdum áfram fyrr en búið er að gera við bilunina og skipta um viðkomandi búnað. Unnið er að því að fá varahluti erlendis frá. „Það er algerlega óásættanlegt að ekki verið til taks skip til að dýpka næstu daga og vikur, við því þarf Vegagerðin að bregðast,“ segir bæjarstjóri Vestmannaeyjabæjar.
Í tilkynningu á vef Vegagerðarinnar um málið segir að áætlað sé að viðgerð taki um 10 til 20 daga og á meðan verði ekki unnt að dýpka höfnina. Herjólfur sigli til Þorlákshafnar þar til annað verður tilkynnt.
„Vegagerðin fylgist náið með stöðunni og mun upplýsa um leið og frekari upplýsingar liggja fyrir.“
Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyjabæjar, segir í færslu á Facebook að hún hafi, ásamt framkvæmdastjóra Herjólfs, fundað eftir hádegi í dag með fulltrúum Vegagerðarinnar vegna stöðunnar sem upp er komin með Álfsnesið.
„Það er algerlega óásættanlegt að ekki verið til taks skip til að dýpka næstu daga og vikur, við því þarf Vegagerðin að bregðast. Var því komið skýrt á framfæri að við Eyjamenn getum ekki sætt okkur við að engin vinna sé í gangi við að opna Landeyjahöfn þennan tíma sem Álsnesið er í burtu. Auka fundur verður í bæjarráð í fyrramálið vegna dýpkunarmála.“