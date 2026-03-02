Hringveginum lokað vegna veðurs Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 2. mars 2026 15:32 Þurrt er á svæðinu en hvasst. Vegagerðin Hluta Hringvegarins sem liggur um Skeiðársand hefur verið lokað vegna sandfoks og óveðurs. Gul veðurviðvörun er í gildi á svæðinu. Á vefsíðu Vegagerðarinnar, umferðin.is, má sjá að Hringveginum hefur verið lokað austan Kirkjubæjarklausturs að Svínafellsjökli. Veðurstofa Íslands gaf út gula veðurviðvörun frá klukkan tvö eftir hádegi þar til eitt eftir miðnætti. „Þurrt veður, en líkur á sandfoki eða skafrenningu,“ segir á vefsíðu Veðurstofunar. Hringveginum um Mývatn og Möðrudalsöræfi var lokað í morgun og er ekki búist við að opni á ný fyrr en í fyrramálið. Appelsínugul veðurviðvörun er í gildi á Austurlandi og gul á norðausturlandi. Þar er spáð tuttugu til 28 metrum á sekúndu, snjókomu með köflum og skafrenning. Veður Umferð Mest lesið Vaktin: Sprengjum rignir enn Erlent Davíð Oddsson er látinn Innlent Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Innlent Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Innlent Allt tiltækt lið slekkur eld í Hafnarfirði Innlent Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Innlent „Ég hef kostað ríkið rúmar sex hundruð milljónir“ Fréttir Íranir svara fyrir sig og Ísraelar ráðast gegn Hezbollah í Líbanon Erlent Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Innlent Skipta alþjóðalög máli eða ekki? Innlent Fleiri fréttir Davíðs minnst á Alþingi Merki um tengsl við erlenda leyniþjónustu Allt tiltækt lið slekkur eld í Hafnarfirði Skipta alþjóðalög máli eða ekki? Nýtt framboð í Bolungarvík Kristrún minnist Davíðs og víða flaggað í hálfa stöng Tók sambýliskonu sína hálstaki en var sýknaður Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Hringvegurinn líklega lokaður til morguns Íslenskir strandaglópar í Dúbaí Leggur lokahönd á þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu Vélarvana bátur dreginn til hafnar í Sandgerði Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Davíð Oddsson er látinn Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Íslendingar óska eftir aðstoð Skiptu út Smjörva fyrir Bertolli: „Aurarnir vega þyngra“ Útilokað að steypa stjórninni með loftárásum Hinsegin vika er að hefjast í Árborg Stóralvarlegt ástand svo á jörðu sem á himni Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu Illugi kjörinn formaður Ungra vinstri grænna Hafnar átökum eða árekstrum við fyrrverandi forstjóra Þessi skipa lista Framsóknar í Reykjavík Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík Færeyskir sjómenn á grænlenskum togara kusu á Íslandi Sjálfstæðisflokkurinn kynnir framboðslista í Reykjavík Um helmingur landsmanna hefur miklar áhyggjur af ásælni Bandaríkjanna í Grænland Fjórtán gefa kost á sér á lista Sjálfstæðismanna í Eyjum Sjá meira