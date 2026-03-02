Innlent

Hring­veginum lokað vegna veðurs

Þurrt er á svæðinu en hvasst.
Hluta Hringvegarins sem liggur um Skeiðársand hefur verið lokað vegna sandfoks og óveðurs. Gul veðurviðvörun er í gildi á svæðinu.

Á vefsíðu Vegagerðarinnar, umferðin.is, má sjá að Hringveginum hefur verið lokað austan Kirkjubæjarklausturs að Svínafellsjökli. Veðurstofa Íslands gaf út gula veðurviðvörun frá klukkan tvö eftir hádegi þar til eitt eftir miðnætti.

„Þurrt veður, en líkur á sandfoki eða skafrenningu,“ segir á vefsíðu Veðurstofunar. 

Hringveginum um Mývatn og Möðrudalsöræfi var lokað í morgun og er ekki búist við að opni á ný fyrr en í fyrramálið. Appelsínugul veðurviðvörun er í gildi á Austurlandi og gul á norðausturlandi. Þar er spáð tuttugu til 28 metrum á sekúndu, snjókomu með köflum og skafrenning.

