Davíðs minnst á Al­þingi

Árni Sæberg skrifar
Davíð Oddsson sat á átján löggjafarþingum, ávallt sem ráðherra. Þessi mynd er tekin árið 2003.
Alþingismenn minntust Davíðs Oddsonar við upphaf þingfundar dagsins, með því að rísa úr sætum að loknum minningarorðum Þórunnar Sveinbjarnardóttur, forseta Alþingis.

„Með Davíð Oddssyni er genginn einn litríkasti og áhrifamesti stjórnmálamaður síðari tíma hér á landi. Enginn hefur gegnt embætti forsætisráðherra lengur á Íslandi en hann og það má vera til marks um bæði samverkafólk hans á vettvangi stjórnmálanna og ekki síður að kjósendur höfðu fulla trú á hinum einarða foringja, sem hann sannarlega var,“ er meðal þess sem Þórunn sagði í minningarorðum um Davíð.

Ræðu hennar má sjá í heild sinni hér að neðan:

Alþingismenn eru ekki þeir einu sem minnst hafa Davíðs í dag en mikill fjöldi fólks hefur gert það eftir að fregnir af andláti Davíðs bárust í morgun. Vísir hefur tekið það helsta saman:

