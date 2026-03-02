Davíðs minnst á Alþingi Árni Sæberg skrifar 2. mars 2026 15:18 Davíð Oddsson sat á átján löggjafarþingum, ávallt sem ráðherra. Þessi mynd er tekin árið 2003. Vísir/Vilhelm Alþingismenn minntust Davíðs Oddsonar við upphaf þingfundar dagsins, með því að rísa úr sætum að loknum minningarorðum Þórunnar Sveinbjarnardóttur, forseta Alþingis. „Með Davíð Oddssyni er genginn einn litríkasti og áhrifamesti stjórnmálamaður síðari tíma hér á landi. Enginn hefur gegnt embætti forsætisráðherra lengur á Íslandi en hann og það má vera til marks um bæði samverkafólk hans á vettvangi stjórnmálanna og ekki síður að kjósendur höfðu fulla trú á hinum einarða foringja, sem hann sannarlega var,“ er meðal þess sem Þórunn sagði í minningarorðum um Davíð. Ræðu hennar má sjá í heild sinni hér að neðan: Alþingismenn eru ekki þeir einu sem minnst hafa Davíðs í dag en mikill fjöldi fólks hefur gert það eftir að fregnir af andláti Davíðs bárust í morgun. Vísir hefur tekið það helsta saman: Andlát Davíðs Oddssonar Tengdar fréttir Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Formaður Sjálfstæðisflokksins segir að með fráfalli Davíðs Oddssonar fyrrverandi formanns flokksins, borgarstjóra og forsætisráðherra sé fallinn frá einn áhrifamesti stjórnmálamaður í sögu íslenska lýðveldisins. Hún segir boð á heimili Davíðs fyrir jól eina af þeim minningum sem sitji eftir. 2. mars 2026 12:00 Davíð Oddsson er látinn Davíð Oddsson, ritstjóri Morgunblaðsins og einn áhrifamesti stjórnmálamaður lýðveldistímans, er látinn. Hann lést á heimili sínu í Skerjafirði í gær. Davíð var 78 ára að aldri. 2. mars 2026 06:06 Kristrún minnist Davíðs og víða flaggað í hálfa stöng Forsætisráðuneytið sendi í dag tilmæli til ráðuneyta og stofnana um að flagga í hálfa stöng vegna andláts Davíðs Oddssonar, fyrrverandi forsætisráðherra og ritstjóra. 2. mars 2026 12:53 Mest lesið Vaktin: Sprengjum rignir enn Erlent Davíð Oddsson er látinn Innlent Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Innlent Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Innlent Allt tiltækt lið slekkur eld í Hafnarfirði Innlent Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Innlent „Ég hef kostað ríkið rúmar sex hundruð milljónir“ Fréttir Íranir svara fyrir sig og Ísraelar ráðast gegn Hezbollah í Líbanon Erlent Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Innlent Kristrún minnist Davíðs og víða flaggað í hálfa stöng Innlent Fleiri fréttir Merki um tengsl við erlenda leyniþjónustu Allt tiltækt lið slekkur eld í Hafnarfirði Skipta alþjóðalög máli eða ekki? Nýtt framboð í Bolungarvík Kristrún minnist Davíðs og víða flaggað í hálfa stöng Tók sambýliskonu sína hálstaki en var sýknaður Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Hringvegurinn líklega lokaður til morguns Íslenskir strandaglópar í Dúbaí Leggur lokahönd á þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu Vélarvana bátur dreginn til hafnar í Sandgerði Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Davíð Oddsson er látinn Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Íslendingar óska eftir aðstoð Skiptu út Smjörva fyrir Bertolli: „Aurarnir vega þyngra“ Útilokað að steypa stjórninni með loftárásum Hinsegin vika er að hefjast í Árborg Stóralvarlegt ástand svo á jörðu sem á himni Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu Illugi kjörinn formaður Ungra vinstri grænna Hafnar átökum eða árekstrum við fyrrverandi forstjóra Þessi skipa lista Framsóknar í Reykjavík Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík Færeyskir sjómenn á grænlenskum togara kusu á Íslandi Sjálfstæðisflokkurinn kynnir framboðslista í Reykjavík Um helmingur landsmanna hefur miklar áhyggjur af ásælni Bandaríkjanna í Grænland Fjórtán gefa kost á sér á lista Sjálfstæðismanna í Eyjum Guðmundur Árni leiðir áfram listann Sjá meira