Innlent

Björgunar­sveitir ferja heil­brigðis­starfs­fólk í og úr vinnu

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Björgunarsveitarmenn hafa staðið vaktina, meðal annars á Eskifirði, í dag.
Björgunarsveitarmenn hafa staðið vaktina, meðal annars á Eskifirði, í dag. Landsbjörg

Björgunarsveitir hafa verið kallaðar út á nokkrum stöðum á Austurlandi síðdegis og í kvöld meðan appelsínugul veðurviðvörun hefur staðið yfir. Útköllin snúa fyrst og fremst að því að tryggja samgöngur og koma heilbrigðisstarfsfólki til og frá vinnu. 

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Landsbjörgu sem send var út fyrr í kvöld. Þar segir að í Fnjóskadal sé björgunarsveitin Þingey á Ljósavatni að vinna að því að losa fasta bíla.

Þá hafa björgunarsveitir sinnt útköllum á Seyðisfirði, Norðfirði, Eskifirði og Vopnafirði. Appelsínugul viðvörun verður í gildi til klukkan ellefu í kvöld á Austfjörðum og Austurlandi að Glettingi en þá tekur gul viðvörun gildi til klukkan fjögur. 

Í morgun var hringveginum um Mývatn og Möðrudalsöræfi lokað og þá voru vegirnir um Vopnafjarðarheiði, Fjarðarheiði og Fagradal sömuleiðis lokaðir. Skólahaldi var aflýst á nokkrum stöðum vegna veðursins.

Í kvöldfréttum var rætt við sauðfjárbónda á Hafnarbjörg sem undirbjó í gær sex hundruð fjár fyrir veðrið. Fréttina má sjá hér að neðan.

Björgunarsveitir Veður Fjarðabyggð Múlaþing Fljótsdalshreppur Vopnafjörður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið