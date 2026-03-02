Björgunarsveitir hafa verið kallaðar út á nokkrum stöðum á Austurlandi síðdegis og í kvöld meðan appelsínugul veðurviðvörun hefur staðið yfir. Útköllin snúa fyrst og fremst að því að tryggja samgöngur og koma heilbrigðisstarfsfólki til og frá vinnu.
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Landsbjörgu sem send var út fyrr í kvöld. Þar segir að í Fnjóskadal sé björgunarsveitin Þingey á Ljósavatni að vinna að því að losa fasta bíla.
Þá hafa björgunarsveitir sinnt útköllum á Seyðisfirði, Norðfirði, Eskifirði og Vopnafirði. Appelsínugul viðvörun verður í gildi til klukkan ellefu í kvöld á Austfjörðum og Austurlandi að Glettingi en þá tekur gul viðvörun gildi til klukkan fjögur.
Í morgun var hringveginum um Mývatn og Möðrudalsöræfi lokað og þá voru vegirnir um Vopnafjarðarheiði, Fjarðarheiði og Fagradal sömuleiðis lokaðir. Skólahaldi var aflýst á nokkrum stöðum vegna veðursins.
Í kvöldfréttum var rætt við sauðfjárbónda á Hafnarbjörg sem undirbjó í gær sex hundruð fjár fyrir veðrið. Fréttina má sjá hér að neðan.