Tók sam­býlis­konu sína háls­taki en var sýknaður

Árni Sæberg skrifar
Héraðsdómur Reykjavíkur kvað upp dóm í síðustu viku.
Karlmaður á sjötugsaldri hefur verið sýknaður af ákæru fyrir brot í nánu sambandi með því að hafa tekið þáverandi sambýliskonu sína og barnsmóður hálstaki. Sannað þótti að hann hefði tekið konuna hálstaki en brot hans heimfært undir ákvæði hegningarlaga um minni háttar líkamsárás og hann því sýknaður vegna fyrningar brotsins.

Í ákæru á hendur manninum segir að hann hafi á alvarlegan hátt ógnað lífi, heilsu og velferð þáverandi sambúðarmaka síns og barnsmóður á heimili þeirra, með því að hafa tekið hana hálstaki og þrengt þannig að öndunarvegi hennar og gripið um framhandleggi hennar, með þeim afleiðingum að hún hlaut mar á hálsi undir kjálkabarði vinstra megin og niður hálsinn og mar víðsvegar um báða framhandleggi.

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur, sem kveðinn var upp 24. febrúar og birtur í dag, segir að að maðurinn hafi neitað sök í málinu, engin vitni hafi verið að hinni ætluðu háttsemi hans og sönnun í málinu ráðist því fyrst og fremst af mati á munnlegum framburðum mannsins og konunnar og því hvort framburðirnir fái stoð í öðrum gögnum málsins.

Erfitt ástand á heimilinu

Maðurinn hafi fyrir dómi sagst ekki muna sérstaklega eftir umræddu kvöldi, í mars árið 2022. Hann hafi aftur á móti lýst því að erfitt ástand hafi lengi ríkt á heimilinu vegna drykkju konunnar og hegðunar hennar undir áhrifum. 

„Honum hafi staðið ógn af henni við þær aðstæður og oft þurft að taka um hendur hennar til að verja sig. Hann hafi hins vegar aldrei beitt hana ofbeldi og kvaðst ekki kannast við að hafa tekið hana hálstaki. Gætir hér misræmis miðað við framburð ákærða hjá lögreglu 12. desember 2024, en þar greindi ákærði frá því að brotaþoli hafi undir áhrifum veist að honum með ásökunum og beitt hann líkamlegu ofbeldi og kvaðst ákærði ekki vita hvort það hafi einhvern tímann endað með því að hann hafi tekið hana hálstaki, það gæti verið en hann viti það ekki.“ 

Síðar í skýrslunni hafi hann sagst ekki geta fullyrt hvort hann hafi í eitthvert skipti tekið utan um hálsinn á konunni, en það hafi þá verið til þess að verja sig. Þá hafi hann sagt það geta passað að hann hafi skýrt vitni, vinkonu konunnar, frá því að hann hafi verið að reyna að verja sig vegna þess að konan hafi verið mjög ölvuð og hann hafi gripið um hálsinn áhenni. 

„Sú skýring ákærða fyrir dómi að hann hafi ekki áttað sig á merkingu hugtaksins hálstak er hann gaf skýrslu hjá lögreglu, heldur átt við það að útrétt hönd hans í varnarskyni kunni að hafa lent á hálsi brotaþola, þykir ótrúverðug. Framangreint misræmi í frásögn ákærða fyrir lögreglu og fyrir dómi varðandi það hvort hann hafi hugsanlega beitt brotaþola hálstaki veikir framburð ákærða fyrir dómi og dregur úr trúverðugleika hans hvað þetta mikilvæga atriði varðar. Verður framburður ákærða fyrir lögreglu lagður til grundvallar og við það miðað að ákærði hafi þar ekki hafnað því að hann kunni að hafa tekið brotaþola hálstaki.“

Frásögn konunnar stöðug

Frásögn konunnar hafi verið stöðug um að maðurinn hafi tekið hana hálstaki umrætt kvöld. Styrki það trúverðugleika hennar. Samkvæmt fyrirliggjandi læknisvottorði hafi hún greint frá strax á bráðamóttöku 14. mars 2022 að maðurinn hafi tekið hana hálstaki að kvöldi 11. mars. 

„Þær skýringar ákærða að frásögn brotaþola megi rekja til reiði hennar vegna sambandsslita sumarið 2023 og eftirfarandi ágreinings um eignaskipti fá því ekki staðist.“

Með vísan til þessa, framburða vitna og áverkaskýrslu taldi dómurinn hafið yfir skynsamlegan vafa að maðurinn hefði tekið konuna hálstaki umrætt sinn. Dómurinn taldi þá háttsemi réttilega heimfærða til ákvæðis almennra hegningarlaga um minni háttar líkamsárás. Slíkt brot fyrnist á tveimur árum og því var maðurinn sýknaður.

