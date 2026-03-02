Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 2. mars 2026 12:00 Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins minnist Davíðs Oddssonar með hlýju. Vísir/Lýður Valberg Formaður Sjálfstæðisflokksins segir að með fráfalli Davíðs Oddssonar fyrrverandi formanns flokksins, borgarstjóra og forsætisráðherra sé fallinn frá einn áhrifamesti stjórnmálamaður í sögu íslenska lýðveldisins. Hún segir boð á heimili Davíðs fyrir jól eina af þeim minningum sem sitji eftir. Morgunblaðið greindi frá andláti Davíðs í morgun en hann lést á heimili sínu í Skerjafirði í gær, 78 ára að aldri. Davíð fæddist þann 17. janúar 1948, gekk í MR og fór síðar í lögfræði. Davíð var kjörinn í borgarstjórn 1974, varð borgarstjóri 1982 í níu ár til ársins 1991 þegar hann varð formaður Sjálfstæðisflokksins og sama ár forsætisráðherra. Því embætti gegndi hann í fjórtán ár til 2005 en þá varð hann seðlabankastjóri. Árið 2009 varð hann ritstjóri Morgunblaðsins og hefur verið í því starfi síðan. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins segir tíðindin af andláti Davíðs hafa komið sér í opna skjöldu. „Ég heyrði þessi tíðindi í gærkvöldi og vitaskuld var mér verulega brugðið. Og ég hafði ekki heyrt af neinum aðdraganda. Þannig að einhvern veginn heldur maður alltaf að það muni allir verða manni samferða alla tíð í gegnum lífið, en það er ekki svo. Og þannig að mér eins og öllum landsmönnum var brugðið við þessi tíðindi.“ Fáir muni geta fetað í fótspor Davíðs Guðrún segir ljóst að fallinn sé frá einn áhrifamesti stjórnmálamaður í sögu íslenska lýðveldisins. „Ég var ung manneskja, eða yngri þegar hann var við völd í íslenskri pólitík. Og fylgdist með honum, hvernig hann breytti Íslandi og þessum miklu hæfileikum hans og þessum óvenjulegu hæfileikum að ná til fólks. Að geta alltaf verið með puttann á púlsinum og hvernig hann mótaði samfélagið með hugmyndum sínum og forystu. Það er risastórt og það munu fáir geta fetað í þau fótspor aftur. Ef nokkur.“ Hún segir marga eiga góðar minningar af Davíð og ein af hennar minningum komi upp í hugann. Núna fyrir jólin þá bauð Davíð mér í heimsókn til sín á heimili sitt og við áttum þar góða stund saman þar sem við ræddum lífsins gagn og nauðsynjar bæði fortíð, nútíð og framtíð. Og hann var einstaklega hlýlegur og sýndi mér hlið á sjálfum sér sem að ég hafði ekki kynnst áður. Og núna vitaskuld við þessi tíðindi að þá er þessi stund mér mjög hjartnæm akkúrat núna.“ Tímamót Mest lesið Davíð Oddsson er látinn Innlent Vaktin: Sprengjum rignir enn Erlent Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Innlent Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Innlent Íranir svara fyrir sig og Ísraelar ráðast gegn Hezbollah í Líbanon Erlent „Ég hef kostað ríkið rúmar sex hundruð milljónir“ Fréttir Hundruð þúsunda farþega strandaglópar vegna stríðs í Íran Erlent Leggur lokahönd á þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Rannsaka skotárás í Texas sem mögulegt hryðjuverk Erlent Ört dýpkandi lægð á leiðinni og appelsínugular viðvaranir Veður Fleiri fréttir Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Hringvegurinn líklega lokaður til morguns Íslenskir strandaglópar í Dúbaí Leggur lokahönd á þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu Vélarvana bátur dreginn til hafnar í Sandgerði Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Davíð Oddsson er látinn Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Íslendingar óska eftir aðstoð Skiptu út Smjörva fyrir Bertolli: „Aurarnir vega þyngra“ Útilokað að steypa stjórninni með loftárásum Hinsegin vika er að hefjast í Árborg Stóralvarlegt ástand svo á jörðu sem á himni Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu Illugi kjörinn formaður Ungra vinstri grænna Hafnar átökum eða árekstrum við fyrrverandi forstjóra Þessi skipa lista Framsóknar í Reykjavík Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík Færeyskir sjómenn á grænlenskum togara kusu á Íslandi Sjálfstæðisflokkurinn kynnir framboðslista í Reykjavík Um helmingur landsmanna hefur miklar áhyggjur af ásælni Bandaríkjanna í Grænland Fjórtán gefa kost á sér á lista Sjálfstæðismanna í Eyjum Guðmundur Árni leiðir áfram listann Býst að raforkuverð hækki samfara fyrirhuguðum skattabreytingum Gylfi Þór leiðir Viðreisn í Mosfellsbæ Segir áhyggjuefni að leikreglur séu virtar að vettugi Forsetahjónin verða viðstödd vígslu íþróttamannvirkis í Búðardal Árás á Íran, Háskóladagurinn og stórkostlegur endurkomusigur Framboðslistinn í Reykjanesbæ staðfestur Sjá meira