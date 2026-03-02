Íranski herinn hefur frá því í nótt skotið fjölda eldflauga að borgarlegum skotmörkum í nágrannaríkjum til að hefna fyrir árásir Bandaríkjanna og Ísraels frá því á laugardag. Sprengjum hefur áfram rignt yfir Íran í dag og á sjötta hundrað Írana hafa látist á síðustu sólarhringum.
Ljóst er að ófriðurinn er að breiðast víðar um Mið-Austurlönd. Við förum yfir nýjustu vendingar í kvöldfréttum.
Haft hefur verið samband við borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins vegna sextíu íslenskra ríkisborgara sem staddir eru á svæðum sem átökin í Mið-Austurlöndum hafa haft áhrif á. Við ræðum við Íslending sem búsettur er í Kútveit en einnig við fjórar íslenskar konur sem eru fastar í Dúbaí en þeim brá illilega þegar hótel í nágrenni þeirra var sprengt í loft upp.
Davíð Oddsson lést í gær á heimili sínu 78 ára að aldri. Fjöldi landsmanna hefur minnst hans í dag og rýnt í arfleifð hans. Við ræðum við arftaka hans í Sjálfstæðisflokknum sem lýsir Davíð sem hörðum í horn að taka en um leið hróki alls fagnaðar.
Við sýnum myndefni frá eldsvoða kom upp í iðnaðarhúsi í Hafnarfirði í dag, við tökum stöðuna á nemendum Menntaskólans í Reykjavík sem vilja efla Latínukennslu við skólann. Magnús Hlynur fréttamaður skellir sér í menningarferð og ræðir við leikara sem túlka ógleymanlegar persónur í Skilaboðaskjóðunni. Þá verðum við í beinni frá minningarviðburði um Jökul Frosta sem féll frá aðeins fjögurra ára árið 2021.
Í sportinu gerum við upp landsleik Íslands og Litháen í körfubolta og í Íslandi í dag fáum við að skyggnast inn í starfsemi Klíníkurinnar sem þrefaldaði nýverið húsakynni sín. Þetta og margt fleira í kvöldfréttum Sýnar á slaginu hálf sjö.