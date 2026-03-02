Innlent

Hring­vegurinn lík­lega lokaður til morguns

Smári Jökull Jónsson skrifar
Veðrið hefur nú þegar haft mikil áhrif á færð á vegum fyrir austan.
Skólahaldi var aflýst í tveimur skólum í Múlaþingi í morgun vegna veðurs og þá loka skólar í Fjarðabyggð á hádegi. Hringveginum um Mývatn og Möðrudalsöræfi var lokað í morgun og ekki er búist við að hann opni á ný fyrr en í fyrramálið.

Appelsínugul viðvörun vegna norðvestan stórhríðar tekur gildi á austanverðu landinu klukkan eitt en gul viðvörun er í gildi. Búist er við norðvestan 20-28 metrum á sekúndu með snjókomu og skafrenningi og eru íbúar beðnir um að huga að lausamunum og gera varrúðarráðstafanir til að fyrirbyggja foktjón.

Áhrif á skólahald

Skólahald var með eðlilegum hætti í Fjarðabyggð í morgun en þar verður skólum lokað á hádegi og þá hefur veðrið einnig áhrif áhrif á opnunartíma ýmissa stofnana. 

Í Múlaþingi var skólahaldi aflýst bæði í Brúarásskóla og á Borgarfirði sem og öllum skólaakstri úr drefibýli til Egilsstaða og Fellabæjar. Foreldrar eru beðnir um að fylgjast með skilaboðum frá skólum þar sem skólastarf er í gangi ef senda þarf nemendur fyrr heim.

Líklega lokað í allan dag

Í morgun lokaði hringvegurinn um Mývatn og Möðrudalsöræfi og þá eru vegirnir um Vopnafjarðarheiði, Fjarðarheiði og Fagradal sömuleiðis lokaðir.

„Það þýðir ekkert að reyna að komast neitt á milli. Það er eiginlega alls staðar lokað á milli kjarna og þegar það er lokað þá má ekkert fara. Þá eru bara lokunarpóstar fyrir og fólk á ekkert að fara þar fram hjá og verður bara að bíða til morguns,“ sagði Sveinbjörn Hjálmarsson þjónustufulltrúi hjá Vegagerðinni í viðtali sem tekið var í morgun.

„Við erum að stefna á að þetta verði lokað eiginlega allt saman út daginn vegna veðurs.“ 

Gul viðvörun tók gildi á norðausturlandi klukkan ellefu en þar ætti veðrið ekki að hafa teljandi áhrif á færð og vindátt á Öxnadalsheiði hagstæð.

„Það verða ekkert engar lokanir þar en kannski svolítið blint enda snjóar mjög mikið á Tröllaskaga og alls staðar. Það er snjóflóðahætta á Ólafsfjarðarmúlanum og Siglufjarðarvegi. Það er mjög mikil snjókoma og éljagangur og fer aðeins að bæta í vindinn,“ sagði Sveinbjörn nú fyrir hádegið.

