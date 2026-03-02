Hringvegurinn líklega lokaður til morguns Smári Jökull Jónsson skrifar 2. mars 2026 11:55 Veðrið hefur nú þegar haft mikil áhrif á færð á vegum fyrir austan. Vísir/Vilhelm Skólahaldi var aflýst í tveimur skólum í Múlaþingi í morgun vegna veðurs og þá loka skólar í Fjarðabyggð á hádegi. Hringveginum um Mývatn og Möðrudalsöræfi var lokað í morgun og ekki er búist við að hann opni á ný fyrr en í fyrramálið. Appelsínugul viðvörun vegna norðvestan stórhríðar tekur gildi á austanverðu landinu klukkan eitt en gul viðvörun er í gildi. Búist er við norðvestan 20-28 metrum á sekúndu með snjókomu og skafrenningi og eru íbúar beðnir um að huga að lausamunum og gera varrúðarráðstafanir til að fyrirbyggja foktjón. Áhrif á skólahald Skólahald var með eðlilegum hætti í Fjarðabyggð í morgun en þar verður skólum lokað á hádegi og þá hefur veðrið einnig áhrif áhrif á opnunartíma ýmissa stofnana. Í Múlaþingi var skólahaldi aflýst bæði í Brúarásskóla og á Borgarfirði sem og öllum skólaakstri úr drefibýli til Egilsstaða og Fellabæjar. Foreldrar eru beðnir um að fylgjast með skilaboðum frá skólum þar sem skólastarf er í gangi ef senda þarf nemendur fyrr heim. Líklega lokað í allan dag Í morgun lokaði hringvegurinn um Mývatn og Möðrudalsöræfi og þá eru vegirnir um Vopnafjarðarheiði, Fjarðarheiði og Fagradal sömuleiðis lokaðir. „Það þýðir ekkert að reyna að komast neitt á milli. Það er eiginlega alls staðar lokað á milli kjarna og þegar það er lokað þá má ekkert fara. Þá eru bara lokunarpóstar fyrir og fólk á ekkert að fara þar fram hjá og verður bara að bíða til morguns,“ sagði Sveinbjörn Hjálmarsson þjónustufulltrúi hjá Vegagerðinni í viðtali sem tekið var í morgun. „Við erum að stefna á að þetta verði lokað eiginlega allt saman út daginn vegna veðurs.“ Gul viðvörun tók gildi á norðausturlandi klukkan ellefu en þar ætti veðrið ekki að hafa teljandi áhrif á færð og vindátt á Öxnadalsheiði hagstæð. „Það verða ekkert engar lokanir þar en kannski svolítið blint enda snjóar mjög mikið á Tröllaskaga og alls staðar. Það er snjóflóðahætta á Ólafsfjarðarmúlanum og Siglufjarðarvegi. Það er mjög mikil snjókoma og éljagangur og fer aðeins að bæta í vindinn,“ sagði Sveinbjörn nú fyrir hádegið. Veður Færð á vegum Fjarðabyggð Múlaþing Mest lesið Davíð Oddsson er látinn Innlent Vaktin: Sprengjum rignir enn Erlent Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Innlent Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Innlent Íranir svara fyrir sig og Ísraelar ráðast gegn Hezbollah í Líbanon Erlent „Ég hef kostað ríkið rúmar sex hundruð milljónir“ Fréttir Hundruð þúsunda farþega strandaglópar vegna stríðs í Íran Erlent Leggur lokahönd á þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Rannsaka skotárás í Texas sem mögulegt hryðjuverk Erlent Ört dýpkandi lægð á leiðinni og appelsínugular viðvaranir Veður Fleiri fréttir Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Hringvegurinn líklega lokaður til morguns Íslenskir strandaglópar í Dúbaí Leggur lokahönd á þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu Vélarvana bátur dreginn til hafnar í Sandgerði Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Davíð Oddsson er látinn Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Íslendingar óska eftir aðstoð Skiptu út Smjörva fyrir Bertolli: „Aurarnir vega þyngra“ Útilokað að steypa stjórninni með loftárásum Hinsegin vika er að hefjast í Árborg Stóralvarlegt ástand svo á jörðu sem á himni Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu Illugi kjörinn formaður Ungra vinstri grænna Hafnar átökum eða árekstrum við fyrrverandi forstjóra Þessi skipa lista Framsóknar í Reykjavík Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík Færeyskir sjómenn á grænlenskum togara kusu á Íslandi Sjálfstæðisflokkurinn kynnir framboðslista í Reykjavík Um helmingur landsmanna hefur miklar áhyggjur af ásælni Bandaríkjanna í Grænland Fjórtán gefa kost á sér á lista Sjálfstæðismanna í Eyjum Guðmundur Árni leiðir áfram listann Býst að raforkuverð hækki samfara fyrirhuguðum skattabreytingum Gylfi Þór leiðir Viðreisn í Mosfellsbæ Segir áhyggjuefni að leikreglur séu virtar að vettugi Forsetahjónin verða viðstödd vígslu íþróttamannvirkis í Búðardal Árás á Íran, Háskóladagurinn og stórkostlegur endurkomusigur Framboðslistinn í Reykjanesbæ staðfestur Sjá meira