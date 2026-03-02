Innlent

Fyrsti fram­boðs­listi Við­reisnar í Ísa­fjarðar­bæ sam­þykktur

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þau skipa sex efstu sæti listans.
Viðreisn hefur samþykkt lista sinn í Ísafjarðarbæ fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í maí. Þetta er í fyrsta skipti sem flokkurinn býður fram í sveitarfélaginu. 

Gylfi Ólafsson, sem verið hefur formaður bæjarráðs þetta kjörtímabil, leiðir listann. Sif Huld Albertsdóttir aðstoðarframkvæmdastjóri Sjótækni er í öðru sæti og Magnús Einar Magnússon skrifstofustjóri, stálsmíðameistari og bæjarfulltrúi er í þriðja.

„Þetta kjörtímabil hefur litast af mikilli áherslu á að koma fjármálum sveitarfélagsins á þokkalegt ról, bæta húsnæði og íþróttaaðstöðu sveitarfélagsins og hugsa um ýmis atvinnumál. Komandi kjörtímabil þarf einkennast af áherslu á skólamál á öllum skólastigum, átak í skipulagsmálum og að koma húsbyggingum á betra skrið,“ er haft eftir Gylfa í fréttatilkynningu.

Listinn í heild sinni:

1. Gylfi Ólafsson, formaður bæjarráðs

2. Sif Huld Albertsdóttir, aðstoðarframkvæmdastjóri

3. Magnús Einar Magnússon, skrifstofustjóri og stálsmíðameistari

4. Arnheiður Steinþórsdóttir, sagnfræðingur og bókavörður

5. Valur Richter, pípari, húsasmiður og meindýraeyðir

6. Halldóra Norðdahl, verslunareigandi

7. Sigþór Snorrason, grunnskólakennari

8. Hanna Gerður Jónsdóttir, hópstjóri á leikskóla

9. Marcel Knop, stuðningsfulltrúi og kennaranemi

10. Monika Maria Wielgosz, lögfræðingur

11. Einar Geir Jónasson, stjórnmálafræðinemi

12. Júlía Ósk Bjarnadóttir, leikskólakennari

13. Hörður Christian Newman Gunnarsson, þjónustufulltrúi

14. Guðrún Helga Sigurðardóttir, nemi

15. Haukur Harðarson, vaktstjóri

16. Auður Ólafsdóttir, hjúkrunarfræðingur

17. Guðmundur M Kristjánsson, fyrrverandi hafnarstjóri

18. Sigrún Camilla Halldórsdóttir, formaður félags eldri borgara

