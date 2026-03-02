Fyrsti framboðslisti Viðreisnar í Ísafjarðarbæ samþykktur Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 2. mars 2026 21:58 Þau skipa sex efstu sæti listans. Aðsend Viðreisn hefur samþykkt lista sinn í Ísafjarðarbæ fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í maí. Þetta er í fyrsta skipti sem flokkurinn býður fram í sveitarfélaginu. Gylfi Ólafsson, sem verið hefur formaður bæjarráðs þetta kjörtímabil, leiðir listann. Sif Huld Albertsdóttir aðstoðarframkvæmdastjóri Sjótækni er í öðru sæti og Magnús Einar Magnússon skrifstofustjóri, stálsmíðameistari og bæjarfulltrúi er í þriðja. „Þetta kjörtímabil hefur litast af mikilli áherslu á að koma fjármálum sveitarfélagsins á þokkalegt ról, bæta húsnæði og íþróttaaðstöðu sveitarfélagsins og hugsa um ýmis atvinnumál. Komandi kjörtímabil þarf einkennast af áherslu á skólamál á öllum skólastigum, átak í skipulagsmálum og að koma húsbyggingum á betra skrið,“ er haft eftir Gylfa í fréttatilkynningu. Listinn í heild sinni: 1. Gylfi Ólafsson, formaður bæjarráðs 2. Sif Huld Albertsdóttir, aðstoðarframkvæmdastjóri 3. Magnús Einar Magnússon, skrifstofustjóri og stálsmíðameistari 4. Arnheiður Steinþórsdóttir, sagnfræðingur og bókavörður 5. Valur Richter, pípari, húsasmiður og meindýraeyðir 6. Halldóra Norðdahl, verslunareigandi 7. Sigþór Snorrason, grunnskólakennari 8. Hanna Gerður Jónsdóttir, hópstjóri á leikskóla 9. Marcel Knop, stuðningsfulltrúi og kennaranemi 10. Monika Maria Wielgosz, lögfræðingur 11. Einar Geir Jónasson, stjórnmálafræðinemi 12. Júlía Ósk Bjarnadóttir, leikskólakennari 13. Hörður Christian Newman Gunnarsson, þjónustufulltrúi 14. Guðrún Helga Sigurðardóttir, nemi 15. Haukur Harðarson, vaktstjóri 16. Auður Ólafsdóttir, hjúkrunarfræðingur 17. Guðmundur M Kristjánsson, fyrrverandi hafnarstjóri 18. Sigrún Camilla Halldórsdóttir, formaður félags eldri borgara Sveitarstjórnarkosningar 2026 Ísafjarðarbær Viðreisn Mest lesið Vaktin: Sprengjum rignir enn Erlent Íslenskt par flýr Dúbaí á eigin vegum Innlent Davíð Oddsson er látinn Innlent Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Innlent Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Innlent Allt tiltækt lið slekkur eld í Hafnarfirði Innlent Merki um tengsl við erlenda leyniþjónustu Innlent Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Innlent Skipta alþjóðalög máli eða ekki? Innlent „Ég hef kostað ríkið rúmar sex hundruð milljónir“ Fréttir Fleiri fréttir D-listinn nærri því sá sami en óljóst með Elliða „Þá er bara búið að skemma MR“ Fyrsti framboðslisti Viðreisnar í Ísafjarðarbæ samþykktur Davíð hafi verið hrókur alls fagnaðar og harður í horn að taka Fyrsti dagur samræmdra prófa í fimm ár Björgunarsveitir ferja heilbrigðisstarfsfólk í og úr vinnu Tók rúma þrjá tíma að slökkva eldinn Íslenskt par flýr Dúbaí á eigin vegum Átökin breiðast út: Brá illilega þegar nærliggjandi hótel var sprengt í loft upp Dýpkun Landeyjahafnar seinkar: „Algerlega óásættanlegt“ Ákærður fyrir að nauðga konu ítrekað Hringveginum lokað vegna veðurs Davíðs minnst á Alþingi Merki um tengsl við erlenda leyniþjónustu Allt tiltækt lið slekkur eld í Hafnarfirði Skipta alþjóðalög máli eða ekki? Nýtt framboð í Bolungarvík Kristrún minnist Davíðs og víða flaggað í hálfa stöng Tók sambýliskonu sína hálstaki en var sýknaður Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Hringvegurinn líklega lokaður til morguns Íslenskir strandaglópar í Dúbaí Leggur lokahönd á þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu Vélarvana bátur dreginn til hafnar í Sandgerði Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Davíð Oddsson er látinn Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Íslendingar óska eftir aðstoð Skiptu út Smjörva fyrir Bertolli: „Aurarnir vega þyngra“ Sjá meira