Hópur eigenda og ábúenda á jörðum nærri þjóðgarðinum í Skaftafelli var ekki talinn eiga hagsmuni sem gæfi honum aðild til þess að krefjast þess að framkvæmdir við tugi gistihýsa yrðu stöðvaðar. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála vísaði kæru þeirra frá í síðustu viku.
Ferðaþjónustufyrirtækið Arctic Circle Hotels reisti þrettán gistihýsi á jörðunum sem eru á milli þjóðvegarins og Skaftafells í Vatnajökulsþjóðgarði. Heimild er til þess að byggja allt að sjötíu slík hús á tveimur jörðum: Skaftafelli III og IV.
Landeigendur og ábúendur í Öræfum sem voru ósáttir við framkvæmdirnar kærðu ákvörðun byggingarfulltrúa sveitarfélagsins Hornafjarðar um að samþykkja uppbygginguna til úrskurðarnefndarinnar í janúar.
Krafðist hópurinn þess að ákvörðunin yrði felld úr gildi en til vara að gistihýsunum verði fækkað og þau lækkuð. Vildi hann jafnframt að framkvæmdirnar yrðu stöðvaðar tímabundið.
Byggðu kærendurnir meðal annars á því að þó að jarðir þeirra lægju ekki að byggingarsvæðinu þá hefðu þeir mjög gott útsýni yfir þjóðgarðinn frá bæjarstæðum sínum. Gistihýsaþyrpingin hefði því veruleg áhrif á útsýnið. Töldu þeir þetta hafa áhrif á verðgildi fasteigna sinna.
Vísuðu þeir einnig til þess að þeir rækju allir nema einn gistiþjónustu fyrir ferðamenn og því hefði uppbygging allt að sjötíu gistihýsa veruleg áhrif á hagsmuni þeirra.
Úrskurðarnefndin gaf lítið fyrir þau rök. Jarðir kærenda væru allar í töluverðri fjarlægð frá gistihúsabyggðinni. Sú sem væri næst væri í sex kílómetra fjarlægð og á milli hennar og þjóðgarðsins væri nú þegar hótel, veitingastaður og ýmis önnur hús í Freysnesi.
Vegna fjarlægðar taldi nefndin að hagsmunir kærenda ættu ekki eftir að skerðast á nokkurn hátt við uppbygginguna hvað varðaði skuggavarp, landnotkun og innsýn. Þótt nokkurra sýndaráhrifa gætti á svæðinu gætu kærendurnir ekki talist eiga verulega hagsmuni undir sem skapaði þeim aðild til þess að kæra framkvæmdinar í ljósi fjarlægðarinnar.
Þá hafnaði nefndin rökum kærendanna um að gistirekstur þeirra skapaði þeim aðild að málinu. Þeir óbeinu fjárhagslegu eða samkeppnislegu hagsmunir leiddu almennt ekki til kæruaðildar í stjórnsýslurétti.