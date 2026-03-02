Innlent

Nýtt fram­boð í Bolungar­vík

Birgir Olgeirsson skrifar
Framboðið er sagt horfa til framtíðar og ekki vera með neinar tengingar við aðra stjórnmálaflokka eða pólitísk öfl.
Nýtt framboð hefur verið boðað til sveitarstjórnar í Bolungarvík. Framboðið nefnist Betri Bolungarvík og hefur stofnfundur verið boðaður á bæjarkránni Verbúðinni næstkomandi fimmtudagskvöld.

Samkvæmt heimildum Vísis eru þeir sem standa að framboðinu Betri Bolungarvík með tengingar við framboð Sjálfstæðismanna og óháðra sem hafa verið í minnihluta á yfirstandi kjörtímabili en K-listi Máttar, meyja og manna fékk meirihluta fulltrúa í síðustu sveitarstjórnarkosningum.

Nýja framboðið, Betri Bolungarvík, er sagt horfa til framtíðar og vera ekki með tengingar við stjórnmálaflokka eða önnur pólítísk öfl.

Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri í Bolungarvík, hefur gefið út að hann muni ekki leitast eftir því að fá áframhaldandi ráðningu sem bæjarstjóri eftir kosningarnar í vor, en hann hefur gegnt því starfi í tíu ár. Ákvörðun sé hvorki byggð á vantrausti né ósætti heldur vilji hann taka að sér ný verkefni og nú sé rétti tímapunkturinn til að taka það skref.

Þann 1. febrúar síðastliðinn bjuggu 1.028 íbúar í Bolungarvíkurkaupstað samkvæmt Þjóðskrá.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Bolungarvík

