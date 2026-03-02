Nýtt framboð í Bolungarvík Birgir Olgeirsson skrifar 2. mars 2026 13:13 Framboðið er sagt horfa til framtíðar og ekki vera með neinar tengingar við aðra stjórnmálaflokka eða pólitísk öfl. Vísir/Arnar Nýtt framboð hefur verið boðað til sveitarstjórnar í Bolungarvík. Framboðið nefnist Betri Bolungarvík og hefur stofnfundur verið boðaður á bæjarkránni Verbúðinni næstkomandi fimmtudagskvöld. Nýtt framboð hefur verið boðað til sveitarstjórnar í Bolungarvík. Framboðið nefnist Betri Bolungarvík og hefur stofnfundur verið boðaður á bæjarkránni Verbúðinni næstkomandi fimmtudagskvöld.Samkvæmt heimildum Vísis eru þeir sem standa að framboðinu Betri Bolungarvík með tengingar við framboð Sjálfstæðismanna og óháðra sem hafa verið í minnihluta á yfirstandi kjörtímabili en K-listi Máttar, meyja og manna fékk meirihluta fulltrúa í síðustu sveitarstjórnarkosningum.Nýja framboðið, Betri Bolungarvík, er sagt horfa til framtíðar og vera ekki með tengingar við stjórnmálaflokka eða önnur pólítísk öfl.Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri í Bolungarvík, hefur gefið út að hann muni ekki leitast eftir því að fá áframhaldandi ráðningu sem bæjarstjóri eftir kosningarnar í vor, en hann hefur gegnt því starfi í tíu ár. Ákvörðun sé hvorki byggð á vantrausti né ósætti heldur vilji hann taka að sér ný verkefni og nú sé rétti tímapunkturinn til að taka það skref. Þann 1. febrúar síðastliðinn bjuggu 1.028 íbúar í Bolungarvíkurkaupstað samkvæmt Þjóðskrá. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Bolungarvík Mest lesið Davíð Oddsson er látinn Innlent Vaktin: Sprengjum rignir enn Erlent Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Innlent Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Innlent Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Innlent Íranir svara fyrir sig og Ísraelar ráðast gegn Hezbollah í Líbanon Erlent „Ég hef kostað ríkið rúmar sex hundruð milljónir“ Fréttir Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Innlent Allt tiltækt lið slekkur eld í Hafnarfirði Innlent Kristrún minnist Davíðs og víða flaggað í hálfa stöng Innlent Fleiri fréttir Skipta alþjóðalög máli eða ekki? Nýtt framboð í Bolungarvík Flaggað í hálfa stöng vegna andláts Davíðs Tók sambýliskonu sína hálstaki en var sýknaður Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Hringvegurinn líklega lokaður til morguns Íslenskir strandaglópar í Dúbaí Leggur lokahönd á þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu Vélarvana bátur dreginn til hafnar í Sandgerði Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Davíð Oddsson er látinn Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Íslendingar óska eftir aðstoð Skiptu út Smjörva fyrir Bertolli: „Aurarnir vega þyngra“ Útilokað að steypa stjórninni með loftárásum Hinsegin vika er að hefjast í Árborg Stóralvarlegt ástand svo á jörðu sem á himni Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu Illugi kjörinn formaður Ungra vinstri grænna Hafnar átökum eða árekstrum við fyrrverandi forstjóra Þessi skipa lista Framsóknar í Reykjavík Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík Færeyskir sjómenn á grænlenskum togara kusu á Íslandi Sjálfstæðisflokkurinn kynnir framboðslista í Reykjavík Um helmingur landsmanna hefur miklar áhyggjur af ásælni Bandaríkjanna í Grænland Fjórtán gefa kost á sér á lista Sjálfstæðismanna í Eyjum Guðmundur Árni leiðir áfram listann Býst að raforkuverð hækki samfara fyrirhuguðum skattabreytingum Gylfi Þór leiðir Viðreisn í Mosfellsbæ Sjá meira