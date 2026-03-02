Tók rúma þrjá tíma að slökkva eldinn

Allt tiltækt slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út á öðrum tímanum í dag vegna elds sem kom upp í iðnaðarhúsnæði að Brekkutröð í Hafnarfirði. Eldurinn var slökktur rétt eftir klukkan fimm.
Stefán Már Kristinsson varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu segir að mikill eldur hafi logað út um stórar innkeyrsludyr þegar slökkvilið bar að garði, en lán hafi verið að engum varð meint af. Ráðist hafi verið á eldinn með töluverðu vatni og fljótt hafi menn náð góðum tökum á aðstæðum.
Það var síðan laust eftir klukkan fimm síðdegis sem síðustu tvær stöðvarnar yfirgáfu vettvang eftir að hafa afhent hann lögreglu til rannsóknar.
Húsnæðið er steinsnar frá rústum hússins að Hvaleyrarbraut 22, sem brann til kaldra kola í stórbruna árið 2023.