Susie Wiles, starfsmannastjóri Donalds Trump í Hvíta húsinu, hefur greinst með krabbamein. Meinið fannst í brjósti hennar og tiltölulega snemma og stefnir hún ekki að taka sér frí frá störfum á meðan hún gengur gegnum meðferð.
Wiles er fyrsta konan sem gegnt hefur embætti starfsmannastjóra Hvíta hússins, frá því það var stofnað fyrir um áttatíu árum. Hún og Trump hafa þekkst um árabil og hafa lengi unnið saman. Hún er sögð hafa spilað stóra rullu í kosningabaráttu forsetans.
New York Times hefur eftir Wiles, sem er 68 ára gömul, að meðferðin muni hefjast fljótt og að hún muni standa yfir í nokkrar vikur. Þá segir hún að krabbameinið hafi fundist í síðustu viku og að horfur hennar séu nokkuð góðar.
Trump sagði frá greiningu hennar á Truth Social en þar sagði forsetinn að Wiles væri frábær starfsmannastjóri og mögnuð manneskja. Hún væri einhver sterkasta manneskja sem hann þekkti.
Þá segir hann að batahorfur hennar séu góðar, vegna þess hve snemma krabbameinið greindist og að hún ætli að halda áfram að vinna í Hvíta húsinu, honum til mikillar ánægju.
Sjá einnig: Segir Trump hafa persónuleika alkóhólista
„Styrkur hennar og ábyrgð við að halda áfram að sinna starfinu sem hún elskar, og vinnur svo vel, á meðan hún gengst meðferð, segir ykkur allt sem þið þurfið að vita um hana,“ skrifaði Trump.
„Susie er ein af mínum nánustu og mikilvægu ráðgjöfum. Hún er hörð í horn að taka og staðföst í því að þjóna bandarísku þjóðinni.“
Trump segir að hún muni fljótt komast aftur í fyrra horf og að hann og Melania Trump muni standa við hlið hennar í þessu ferli.