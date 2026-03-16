Gengst við kókaínneyslu rétt fyrir kosningar Kjartan Kjartansson skrifar 16. mars 2026 15:23 Alex Vanopslagh talaði fyrir því að lögleiða kókaín árið 2023. Nú segist hann hafa neytt þess sjálfur eftir að hann varð leiðtogi Frjálslynda bandalagsins fyrir að verða sjö árum. Vísir/EPA Leiðtogi Frjálslynda bandalagsins í Danmörku viðurkennir að hann hafi neytt kókaíns eftir að hann tók forystu flokksins. Hann mælist nú þriðji stærsti flokkurinn í skoðanakönnunum fyrir þingkosningar í næstu viku. Alex Vanopslagh var aðeins 27 ára þegar hann tók við formennsku í Frjálslynda bandalaginu árið 2019. Hann neitaði að svara spurningu um fíkniefnaneyslu sem var lögð fyrir alla flokksleiðtoga á dögunum. Vanopslagh viðurkenndi svo í Facebook-færslu í gær að hann hefði fengið sér kókaín á fyrstu árunum eftir að hann varð leiðtogi flokksins. „Það gerðist í eitt eða tvö skipti í mesta lagi í skemmtanaumhverfi, og auðvitað aldrei þegar ég var í vinnunni," skrifaði Vanopslagh. Hann hefði ekki snert við vímugjöfum, hvorki áfengi né nokkru sterkara, frá því hann lenti í veikindum vegna streitu. Rifjað hefur verið upp nú að Vanopslagh talaði fyrir lögleiðingu kókaíns árið 2023, jafnvel að það yrði selt í apótekum, að því er kemur fram í umfjöllun dagblaðsins Politico.