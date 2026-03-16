Erlent

Gengst við kókaín­n­eyslu rétt fyrir kosningar

Kjartan Kjartansson skrifar
Alex Vanopslagh talaði fyrir því að lögleiða kókaín árið 2023. Nú segist hann hafa neytt þess sjálfur eftir að hann varð leiðtogi Frjálslynda bandalagsins fyrir að verða sjö árum. Vísir/EPA

Leiðtogi Frjálslynda bandalagsins í Danmörku viðurkennir að hann hafi neytt kókaíns eftir að hann tók forystu flokksins. Hann mælist nú þriðji stærsti flokkurinn í skoðanakönnunum fyrir þingkosningar í næstu viku.

Alex Vanopslagh var aðeins 27 ára þegar hann tók við formennsku í Frjálslynda bandalaginu árið 2019. Hann neitaði að svara spurningu um fíkniefnaneyslu sem var lögð fyrir alla flokksleiðtoga á dögunum.

Vanopslagh viðurkenndi svo í Facebook-færslu í gær að hann hefði fengið sér kókaín á fyrstu árunum eftir að hann varð leiðtogi flokksins.

„Það gerðist í eitt eða tvö skipti í mesta lagi í skemmtanaumhverfi, og auðvitað aldrei þegar ég var í vinnunni,“ skrifaði Vanopslagh.

Hann hefði ekki snert við vímugjöfum, hvorki áfengi né nokkru sterkara, frá því hann lenti í veikindum vegna streitu.

Rifjað hefur verið upp nú að Vanopslagh talaði fyrir lögleiðingu kókaíns árið 2023, jafnvel að það yrði selt í apótekum, að því er kemur fram í umfjöllun dagblaðsins Politico.

