Portúgal vill fá enska unglingalandsliðsmanninn

Hinn ungi Mateus Mane hefur vakið mikla athygli með Úlfunum í ensku úrvalsdeildinni í vetur og nú vilja bæði Englendingar og Portúgalar eigna sér hann.
Mane hefur spilað fyrir enska átján ára landsliðið en hann er nú eftirsóttur af Roberto Martinez landsliðsþjálfara Portúgals eftir að hafa slegið í gegn í ensku úrvalsdeildinni. Breska ríkisútvarpið veltir fyrir sér framtíð Mane í landsliðsboltanum.
Martinez spilaði með Matt Jackson, yfirmanni tæknimála hjá Wolves, hjá Wigan og hefur verið virkur í að reyna að fá leikmanninn til Portúgals.
Mane, sem fæddist í Barreiro í Portúgal, hefur spilað fyrir U18-landslið Englands og lék sinn fyrsta leik árið 2024.
Pedro Proenca, forseti portúgalska knattspyrnusambandsins, sem var ráðinn á síðasta ári, er mikill aðdáandi Mane og er ákafur í að sannfæra hann um að spila fyrir Portúgal.
Lee Carsley, þjálfari U21 landsliðs Englands, hefur einnig mikinn áhuga á stráknum.
Mane, sem flutti til Englands átta ára gamall, gæti upphaflega verið kallaður í U21 landslið Portúgals en gæti einnig æft með aðalliðinu, þar sem Martinez er ákafur í að flýta honum inn í hópinn sinn eftir heimsmeistaramótið.
Engin ákvörðun hefur verið tekin um framtíð Mane með landsliði, að því er heimildarmenn hafa tjáð BBC Sport, en Mane vill einbeita sér að frammistöðu sinni með félagsliði.
Hann gekk til liðs við Wolves frá Rochdale í febrúar 2024 og lék sinn fyrsta leik undir stjórn Vitor Pereira í 2-0 tapi gegn Brighton í maí.
Á þessu tímabili hefur Mane verið einn af fáum ljósum punktum í hörmulegu gengi Wolves eftir að hafa slegið í gegn í aðalliðinu undir stjórn Rob Edwards.
Mane hefur skorað tvö mörk í 20 leikjum – hann varð yngsti markaskorari félagsins í ensku úrvalsdeildinni – en Wolves er í neðsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar og búist er við að liðið falli.
Frá því að hann lék sinn fyrsta leik frá byrjun gegn Liverpool í desember hefur Mane byrjað síðustu 11 deildarleiki Wolves.
Liðið er sautján stigum frá öruggu sæti þegar 10 leikir eru eftir, hefur aðeins unnið einn leik og mætir Aston Villa á föstudaginn.
Wolves þarf tvö stig til að forðast að slá stigamet Derby í ensku úrvalsdeildinni, sem var 11 stig tímabilið 2007-08.