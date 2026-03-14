Á blaðamannafundi í gær fór Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, ekkert í grafgötur með hversu mikilvægan hann álítur leikinn gegn West Ham United í kvöld vera. Að hans sögn verður City að vinna leikinn, annars verði liðið ekki Englandsmeistari.
City sækir West Ham, sem er í fallsæti, heim í kvöld. Strákarnir hans Guardiola eru í 2. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með sextíu stig, sjö stigum á eftir toppliði Arsenal sem hefur leikið einum leik meira en City.
Leikur West Ham og City hefst klukkan 20:00 en þá verður leik Arsenal og Everton nýlokið. Svo gæti farið að Arsenal verði með tíu stiga forskot þegar flautað verður til leiks á Lundúnaleikvanginum í kvöld.
Guardiola segir að ekkert annað en sigur sé í boði fyrir City í leik kvöldsins.
„Núna er það West Ham. Af öllum titlum er erfiðast að verða Englandsmeistari. Við erum enn í baráttunni en ef við töpum er þetta búið,“ sagði Guardiola sem er meðvitaður um að leikur kvöldsins verður erfiður, enda er West Ham í harðri fallbaráttu.
„Ég hef alltaf sagt að þegar kemur að síðustu tíu leikjunum eru öll liðin að keppa að einhverju; í fallbaráttu, baráttu um Evrópusæti eða um titilinn. Þú færð ekki annað tækifæri.“
City tapaði 3-0 fyrir Real Madrid á Santiago Bernabéu í fyrri leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu á miðvikudaginn. Liðin mætast öðru sinni á Etihad á þriðjudaginn kemur.
Leikur West Ham og Manchester City hefst klukkan 20:00 og verður sýndur beint á Sýn Sport.