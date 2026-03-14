Stappar stálinu í Kinsky og segir leikmönnum að fara ekki að grenja Ágúst Orri Arnarson skrifar 14. mars 2026 09:02 Igor Tudor segir Antonin Kinsky eiga framtíðina fyrir sér. Denis Doyle/Getty Images Antonin Kinsky mun líklega aldrei gleyma frumraun sinni í Meistaradeildinni en þjálfarinn Igor Tudor mun sjá til þess að markmaðurinn fái fleiri tækifæri hjá Tottenham á þessu tímabili. Kinsky fékk óvænt tækifæri í byrjunarliðinu en var síðan tekinn af velli eftir rúmlega stundarfjórðung gegn Atletico Madrid á þriðjudag. Hann var þá búinn að gefa tvö mörk með misheppnuðum sendingum. Staðan var orðin 3-0 þegar Kinsky var kippt af velli. Leikurinn endaði svo 5-2 fyrir Atletico. Þjálfarinn Igor Tudor segir Kinsky hafa tekið þessu vel og væntir þess að hann muni spila fleiri leiki á tímabilinu. „Auðvitað mun hann spila fleiri leiki á tímabilinu. Hann mætti á æfingu daginn eftir og stóð sig mjög vel. Þetta var leiðinlegt atvik. Þetta sést ekki oft, og þetta er örugglega í fyrsta og síðasta skipti sem margir munu sjá eitthvað svona, en þetta getur gerst... Hann er flottur markmaður og á eftir að eiga farsælan feril í framtíðinni," sagði Tudor. Tottenham hefur tapað sex leikjum í röð í öllum keppnum og Tudor hefur ekki tekist að stýra liðinu til sigurs í sínum fyrstu fjórum leikjum við stjórnvölinn. Hann sendi skýr skilaboð til leikmanna liðsins á blaðamannafundi í gær. „Eins og með allt í þessu lífi, þá veltur þetta á þínu sjónarmiði. Þú getur farið að grenja eða þú getur haldið áfram að berjast. Þú getur verið fórnarlamb eða þú getur gert eitthvað í málunum. Þetta eru skilaboðin sem ég sendi til minna leikmanna." Tottenham heimsækir Liverpool á morgun, sunnudaginn 15. mars, klukkan 16:30. Leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýn Sport. Enski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Tottenham Hotspur