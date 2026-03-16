Enginn verði á bið­lista eftir hjúkrunar­rými eftir þrjú ár

Smári Jökull Jónsson skrifar
Inga Sæland heilbrigðisráðherra kynnti nýja framkvæmdaáætlun um uppbyggingu hjúkrunarrýma.
Vísir/Lýður Valberg

Enginn verður á biðlista eftir hjúkrunarrými árið 2029 samkvæmt nýrri framkvæmdaáætlun heilbrigðisráðuneytisins um uppbyggingu hjúkrunarheimila. Barna- og menntamálaráðherra segir áætlunina marka þáttaskil í þjóðarátaki ríkisstjórnarinnar.

Barna- og menntamálaráðherra kynnti nýja framkvæmdaáætlun á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu Ísafold í morgun. Í tilkynningu heilbrigðisráðuneytisins kemur fram að um afar metnaðarfull markmið sé að ræða og áformin ýmsu háð og er skipulagshraði sveitarfélaga, hraði í útboðsferlum og uppbyggingarhraði nefnt í því samhengi.

Í tilkynningunni kemur fram að rúmlega 1500 hjúkrunarrými verði tekin í notkun fyrir lok árs 2030 og verða 1355 af þeim ný. Því verði 90% af þeim rýmum, sem tekin verða í gagnið, viðbót við þau hjúkrunarrými sem þegar eru til staðar á landinu.

Á höfuðborgarsvæðinu er gert ráð fyrir 897 nýjum rýmum, 146 á Norðurlandi, 140 á Suðurnesjum, 72 á Suðurlandi, 60 á Vesturlandi, 20 á Vestfjörðum og 10 á Austurlandi.

Segir áætlunina marka þáttaskil

Þegar framkvæmdaáætlunin er skoðuð í samhengi við þróun biðlista til ársins 2030 má sjá að árið 2029 er gert ráð fyrir að biðlistar eftir hjúkrunarrými verði þá orðnir tómir. 

Áætlun um þróun biðlista gerir ráð fyrir að enginn verði á bið eftir hjúkrunarrými árið 2029.Heilbrigðisráðuneytið

Þróun biðlista er sett í samhengi við metna þörf á hverju ári samkvæmt spám ráðuneytisins þar sem tekið er tillit til mannfjöldaþróunar og öldrun þjóðarinnar. Markmið stjórnvalda er að 75%  einstaklinga með samþykkt færni- og heilsumat fái hjúkrunarrými innan 90 daga.

„Áætlunin sem ég kynni í dag markar algjör þáttaskil í þjóðarátaki ríkisstjórnarinnar í uppbyggingu hjúkrunarrýma,“ er haft eftir Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra í tilkynningunni.

„Ég hef lagt hug og hjarta í það að tryggja að fullorðna fólkið okkar fái notið allrar þjónustu og alúðar á elsta æviskeiðinu. Markmiðið er skýrt: Enginn á að þurfa að vera á biðlista og í óöryggi án umhyggju og þeirrar þjónustu sem okkur er skylt að veita,“ segir Inga sömuleiðis.

Fjölmörgum áföngum hafi verið náð síðastliðið ár

Samhliða kynningunni undirrituðu Inga Sæland og Almar Guðmundsson, bæjarstjóri Garðabæjar, samning um nýtt hjúkrunarheimili við Vetrarmýri þar sem gert er ráð fyrir allt að 100 hjúkrunarrýmum. Áætlað er að það opni árið 2029.

Í tilkynningu ráðuneytisins er tekið fram að uppbygging hjúkrunarheimila hafi með forsetaúrskurði færst yfir til félags- og húsnæðismálaráðuneytisins þann 15. mars 2025 þar sem hann er enn. Með nýjum forsetaúrskurði frá 16. janáur síðastliðnum fer barna- og menntamálaráðherra hins vegar fyrir málaflokknum.

Þá eru taldir upp ýmsir áfangar sem náðst hafi undanfarið ár, til að mynda um nýtt hjúkrunarheimili í Hveragerði, þreföldun rýma í Mosfelssbæ, stækkun hjúkrunarheimilisins Sóltúns í Reykjavík og viljayfirlýsingu um nýtt hjúkrunarheimili í Hafnarfirði.

