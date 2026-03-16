Aðalheiður Jónsdóttir, teymisstjóri neyðarvarna hjá Rauða krossinum, segir vel hafa gengið í fjöldahjálparstöðvum Rauða krossins í Reykjaskóla í Hrútafirði og á Blönduósi í gær. Um 220 leituðu skjóls í stöðvunum.
Fjöldahjálparmiðstöðvar voru opnaðar beggja vegna lokunarpóstanna við Holtavörðuheiði í gær og beindi lögreglan því til fólks að allir skyldu halda sig heima vegna veðursins. Fjöldahjálparstöðvarnar voru annarsvegar í Íþróttamiðstöðinni á Blönduósi og hins vegar í Reykjaskóla í Hrútafirði.
„Það var mjög mikið af fólki og það voru opnaðar tvær fjöldahjálparstöðvar. Það voru um rúmlega 150 manns á Blönduósi og um 70 í Reykjaskóla í Hrútafirði. Þetta var mjög mikill fjöldi sem við vorum að taka á móti. Við fengum mikla aðstoð og það var góð samvinna,“ segir Aðalheiður og að íbúar hafi til dæmis lánað bedda og teppi fyrir fólk að sofa með.
Hún segir allt kapp hafa verið lagt á að koma öllum í hús og fólk fari að vakna núna. Þá komi í ljós hvenær þau komist áfram ferðar sinnar. Flestir sem gistu í Blönduósi hafi komist sjálfir þangað á sínum bílum en einhverjir þeirra sem leituðu skjóls í Hrútafirði hafi mögulega fest bíla sína eða þurft að skilja þá eftir og þau verði þá aðstoðuð í dag.
Alldjúp lægð mjakast nú austur skammt suðaustur af landinu og í kvöld kemur svo lægð sunnan úr hafi og sameinast við hina fyrri suðaustur af landinu og bætir þá í norðaustanáttina að nýju.
Lögreglan á Norðurlandi vestra hefur lokað þjóðveginum frá Blöndósi suður yfir Holtavörðuheiði og biðlar til vegfarenda að halda sig heima. Fjöldahjálparstöð verði opnuð í íþróttahúsinu á Blönduósi. Ólíklegt þykir að vegirnir opni aftur í kvöld.