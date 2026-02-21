James Milner, miðjumaður Brighton, varð rétt í þessu leikjahæsti leikmaðurinn í sögu ensku úrvalsdeildarinnar og sló þar með met sem hafði verið í eigu Gareth Barry.
Núna klukkan þrjú hófst leikur Brighton og Brentford. Þar er hinn fertugi Milner í byrjunarliði Brighton og er því að spila sinn 654. leik í ensku úrvalsdeildinni. Þar með slær hann mæt sem hafði áður verið í eigu Gareth Barry og síðar í eigu þeirra tveggja upp á 653 leiki.
Leikina 654 hefur Milner spilað með sex liðum í ensku úrvalsdeildinni. Flesta leiki á hann sem leikmaður Liverpool (230), svo Manchester City (147), Aston Villa (100), Newcastle United (94), Leeds United (48) og svo Brighton (35).
Í þrígang hefur James Milner orðið Englandsmeistari. Það afrekaði hann með Manchester City árið 2012 og 2014. Þriðji Englandsmeistaratitillinn kom svo með Liverpool árið 2020.
Til þessa á ferli sínum í ensku úrvalsdeildinni, sem nær yfir tuttugu og þrjú ár, hefur Milner skorað 56 mörk og lagt upp 87 mörk.
Hann spilaði sinn fyrsta leik í deildinni aðeins sextán ára gamall. Þá var Milner leikmaður Leeds United og hafði unnið sér leið inn í aðalliðið í gegnum akademíu félagsins.