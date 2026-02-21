Enski boltinn

Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úr­vals­deildarinnar

Aron Guðmundsson skrifar
James Milner, leikjahæsti leikmaðurinn í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
James Milner, miðjumaður Brighton, varð rétt í þessu leikjahæsti leikmaðurinn í sögu ensku úrvalsdeildarinnar og sló þar með met sem hafði verið í eigu Gareth Barry.

Núna klukkan þrjú hófst leikur Brighton  og Brentford. Þar er hinn fertugi Milner í byrjunarliði Brighton og er því að spila sinn 654. leik í ensku úrvalsdeildinni. Þar með slær hann mæt sem hafði áður verið í eigu Gareth Barry og síðar í eigu þeirra tveggja upp á 653 leiki. 

Leikina 654 hefur Milner spilað með sex liðum í ensku úrvalsdeildinni. Flesta leiki á hann sem leikmaður Liverpool (230), svo Manchester City (147), Aston Villa (100), Newcastle United (94), Leeds United (48) og svo Brighton (35). 

Í þrígang hefur James Milner orðið Englandsmeistari. Það afrekaði hann með Manchester City árið 2012 og 2014. Þriðji Englandsmeistaratitillinn kom svo með Liverpool árið 2020. 

Til þessa á ferli sínum í ensku úrvalsdeildinni, sem nær yfir tuttugu og þrjú ár, hefur Milner skorað 56 mörk og lagt upp 87 mörk. 

Hann spilaði sinn fyrsta leik í deildinni aðeins sextán ára gamall. Þá var Milner leikmaður Leeds United og hafði unnið sér leið inn í aðalliðið í gegnum akademíu félagsins. 

