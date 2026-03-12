Bandaríkjaforsetanum Donald Trump hefur snúist hugur og segir hann nú að það sé ekki viðeigandi fyrir íranska landsliðið að mæta á HM í sumar.
Trump birti færslu á samfélagsmiðli sínum sem stangast verulega á við ummæli hans í síðustu viku, þar sem hann sagði að honum væri „alveg sama“ hvort íranska landsliðið myndi mæta til leiks á HM.
„Íranska landsliðið í fótbolta er velkomið á heimsmeistaramótið, en ég tel það í raun ekki viðeigandi að það sé þar, lífs þeirra og öryggis vegna. Þakka ykkur fyrir að veita þessu máli athygli!“ skrifar Trump á Truth Social.
Fyrr í vikunni sagði íþróttamálaráðherra Íran að Bandaríkjastjórn hefði gert landsliðinu ómögulegt að taka þátt á HM. Íran hefur ekki enn formlega dregið sig úr keppni en allt stefnir í að það gerist.
Samkvæmt upplýsingum AP fréttaveitunnar innan úr Hvíta húsinu hefur Trump átt í samskiptum við Gianni Infantino, forseta FIFA, um breytta afstöðu sína.
Ekki kemur fram hvað Trump átti nákvæmlega við þegar hann sagði „lífs þeirra og öryggis vegna.“
Íran er ein af 48 þjóðum sem tekur þátt á HM í fótbolta í sumar en yfirstandandi innrás Bandaríkjanna og Ísraels í landið gerir íranska knattspyrnusambandinu erfitt fyrir.
Fleiri þjóðir eru í hættu á að missa af mótinu vegna stríðsins. Írak gæti þurft að gefa umspilsleik sinn gegn Bólivíu eða Súrínam, sem á að fara fram í Mexíkó þann 31. mars, ef lofthelgi landsins helst lokuð.
Þá eru þjóðir eins og Senegal, Fílabeinsströndin og Haítí sem sæta farbanni til Bandaríkjanna, sem landsliðin sjálf eru undanskilin, en munu ekki njóta stuðnings síns fólks.