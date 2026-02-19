Rannsóknarprófessor og stofnandi Bláa lónsins hlutu Ásuverðlaunin

Sigurður Reynir Gíslason, rannsóknarprófessor við Háskóla Íslands, og Grímur Sæmundsen, stofnandi Bláa Lónsins,, hlutu í dag heiðursverðlaun úr Verðlaunasjóði Ásu Guðmundsdóttir Wright. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, afhenti verðlaunin á Bessastöðum í dag.
Ásuverðlaunin eru ætíð veitt annars vegar íslenskum vísindamanni sem hefur náð framúrskarandi árangri á sínu sérsviði og miðlað þekkingu sinni til framfara í íslensku samfélagi. Hins vegar eru veitt verðlaun til frumkvöðuls sem hefur skarað fram úr í nýsköpun.
Sigurður Reynir hefur starfað við Háskóla Íslands frá árinu 1985, fyrst sem fræðimaður og vísindamaður en síðar sem rannsóknarprófessor við Jarðvísindastofnun háskólans. Hann hefur gegnt lykilhlutverki í þróun og framgangi CarbFix-verkefnisins, sem brautryðjandi aðgerðar til að hraða bindingu koltvísýrings í bergi. Eftir Sigurð og samstarfsfólk hans liggja yfir 150 til 200 ritrýndar vísindagreinar.
„Rannsóknir Sigurðar Reynis og samstarfsfólks hans hafa haft veruleg áhrif á alþjóðlega umræðu og þróun lausna í loftslagsmálum og kolefnisbindingu og markað honum sess sem einum fremsta jarðefnafræðingi samtímans,“ segir í fréttatilkynningu.
Hann hefur hlotið fjölda verðlauna og viðurkenninga, meðal annars Clair C. Patterson-verðlan Jarðefnasamtaka Bandaríkjanna árið 2018, sem teljast meðal virtustu heiðursverðlauna á sviði jarðefnafræði, og íslensku fálkaorðuna árið 2020.
Grímur lauk embættisprófi í læknisfræði árið 1981 og framhaldsnámi í íþróttalæknisfræði árið 1985. Hann leiddi til uppbyggingu og þróunar Bláa lónsins hf. frá stofnun félagsins árið 1992.
„Undir forystu Gríms hefur Bláa lónið þróast í einstakan áfangastað sem sameinar náttúru, heilsu og vellíðan og byggir á íslenskri baðamenningu. Með þessari sýn hefur Bláa Lónið orðið eitt helsta aðdráttarafl erlendra ferðamanna á Íslandi,“ segir í tilkynningunni.
Þar er tekið fram að Bláa lónið hefur þróast í fjölbreytt vistkerfi áfangastaða og starfsemi sem hefur hlotið fjölda alþjóðlegra verðlauna og viðurkenninga. Þar má nefna Bláa lónið, Silica Hotel, The Retreat, veitingastaðinn Moss, Kerlingarfjöll og Blue Lagoon Skin Science.
Verðlaunin voru afhent á Bessastöðum fyrr í dag en þau eru nefnd í höfuðið á Ásu Guðmundsdóttur Wright, stofnanda Ásusjóðsins, sem var frumkvöðull á sviði náttúruverndar. Hún var aðalhvatamaður fyrsta náttúrufriðlands Karíbahafsins á eyjunni Trínidad, undan norðausturströnd Venesúela.