Barnaníðsmálum á Bretlandseyjum hefur fjölgað verulega og lögregluyfirvöld handtaka nú um þúsund grunaða barnaníðinga í hverjum mánuði. Þá hefur börnum sem er bjargað frá misnotkun fjölgað um helming á síðustu fimm árum.
Frá þessu greinir Guardian, sem hefur eftir National Crime Agency (NCA) að aukningin sé drifin áfram af tækniþróun og normalíseringu barnaníðs á netinu. Stofnunin segir fjölda ábendinga um einstaklinga sem hafa áhuga á barnaníði hafa tífaldast á áratug.
Rob Jones, sem fer fyrir aðgerðum hjá NCA, segir að mikið af því efni sem sé í dreifingu á netinu sé þekkt, það er að segja búið að vera í dreifingu í nokkurn tíma og til í gagnasöfnum. Þannig gætu tæknifyrirtækin verið að gera meira til að taka efnið niður, með því til að mynda að nota gervigreind til að bera kennsl á það.
„Börn eru orðin háðari internetinu og það sem við sjáum hjá brotamönnunum er að þeir vinna saman og skipuleggja sig á djúpvefnum en nota hinn opna vef til að bera kennsl á og misnota börn,“ segir Jones.
Hann segir algóritma sýna mönnum sem hefðu áður skoðað barnaníð svipað efni og þá væri þeim tjáð á spjallrásum að girnd þeirra og athæfi væru fullkomlega eðlileg.
Samkvæmt Guardian eru lögregluyfirvöld afar ósátt við hvað tæknifyrirtækin gera lítið til að sporna við barnaníð á netinu en á sama tíma væru þau háð fyrirtækjunum varðandi samvinnu um að taka efnið niður.
„Þau gætu gert miklu meira,“ segir Jones og vísar til þess að flestar myndirnar sem séu í umferð séu þekktar. Tæki og tól væru til sem nýta mætti til að finna efnið og í raun ættu engar þekktar myndir að halda áfram að vera í umferð.