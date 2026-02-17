Enski boltinn

Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mohamed Salah skoraði langþráð mark fyrir Liverpool í bikarsigrinum á Brighton and Hove Albion á Anfield um helgina.
Mohamed Salah skoraði langþráð mark fyrir Liverpool í bikarsigrinum á Brighton and Hove Albion á Anfield um helgina. Getty/Steven Halliwell

Enska úrvalsdeildin í fótbolta hefur tilkynnt að haldið verði áfram með stutt drykkjarhlé í miðjum leikjum í ramadan-mánuðinum, sem er hinn helgi mánuður þeirra sem eru íslamstrúar.

Í aðdraganda ramadan, hins helga mánaðar íslams, tilkynnti enska úrvalsdeildin að haldið yrði áfram með stutt drykkjarhlé sem hafa verið tekin síðan 2021 við þessar aðstæður. Fyrsta skiptið var í leik Leicester City gegn Crystal Palace þar sem ákveðið var að taka stutt drykkkarhlé fyrir leikmenn.

Ramadan í ár hefst í dag, 17. febrúar, og stendur fram til 19. mars. Það fara því margir leikir fram í ensku úrvalsdeildinni á þessum tíma.

Þessi ráðstöfun er gerð í markspyrnu, innkasti eða aukaspyrnu svo leikmenn geti neytt orkugjafa og vökvað sig til að geta haldið áfram að spila án vandræða. Tími fyrir þetta hlé er ákveðinn fyrir leikinn á fundi dómara og fyrirliða liðanna.

Sumir af þeim múslímsku leikmönnum sem munu þurfa á þessum stuttu hléum að halda í miðjum leikjum eru knattspyrnumenn á borð við Mohammed Salah, Amad Diallo, William Saliba og Rayan Ait-Nouri, meðal annarra.

Þessi ráðstöfun kemur ekki aðeins frá ensku úrvalsdeildinni heldur fylgja henni sérstakar ráðstafanir frá félögunum, eins og í tilfelli Liverpool á meðan Mané lék þar. 

Þá var rætt um ákvörðun félagsins um að færa æfingar til að leyfa betri frammistöðu leikmanna sinna og styðja þá í ramadan-mánuðinum. 

Þessi ráðstöfun ensku deildarinnar mun standa yfir í ramadan-mánuðinum og á hverju ári breytist dagsetningin vegna sveiflna í tímasetningu trúarhátíðarinnar.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið