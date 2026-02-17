Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. febrúar 2026 14:31 Mohamed Salah skoraði langþráð mark fyrir Liverpool í bikarsigrinum á Brighton and Hove Albion á Anfield um helgina. Getty/Steven Halliwell Enska úrvalsdeildin í fótbolta hefur tilkynnt að haldið verði áfram með stutt drykkjarhlé í miðjum leikjum í ramadan-mánuðinum, sem er hinn helgi mánuður þeirra sem eru íslamstrúar. Í aðdraganda ramadan, hins helga mánaðar íslams, tilkynnti enska úrvalsdeildin að haldið yrði áfram með stutt drykkjarhlé sem hafa verið tekin síðan 2021 við þessar aðstæður. Fyrsta skiptið var í leik Leicester City gegn Crystal Palace þar sem ákveðið var að taka stutt drykkkarhlé fyrir leikmenn. Ramadan í ár hefst í dag, 17. febrúar, og stendur fram til 19. mars. Það fara því margir leikir fram í ensku úrvalsdeildinni á þessum tíma. Þessi ráðstöfun er gerð í markspyrnu, innkasti eða aukaspyrnu svo leikmenn geti neytt orkugjafa og vökvað sig til að geta haldið áfram að spila án vandræða. Tími fyrir þetta hlé er ákveðinn fyrir leikinn á fundi dómara og fyrirliða liðanna. Sumir af þeim múslímsku leikmönnum sem munu þurfa á þessum stuttu hléum að halda í miðjum leikjum eru knattspyrnumenn á borð við Mohammed Salah, Amad Diallo, William Saliba og Rayan Ait-Nouri, meðal annarra. Þessi ráðstöfun kemur ekki aðeins frá ensku úrvalsdeildinni heldur fylgja henni sérstakar ráðstafanir frá félögunum, eins og í tilfelli Liverpool á meðan Mané lék þar. Þá var rætt um ákvörðun félagsins um að færa æfingar til að leyfa betri frammistöðu leikmanna sinna og styðja þá í ramadan-mánuðinum. Þessi ráðstöfun ensku deildarinnar mun standa yfir í ramadan-mánuðinum og á hverju ári breytist dagsetningin vegna sveiflna í tímasetningu trúarhátíðarinnar. 🚨 The Premier League and English Football League will resume their procedures for Ramadan, with matches pausing briefly to allow Muslim players to break their fast. Play will not stop while matches are in mid-flow but at the earliest convenient moment during a goal-kick,… pic.twitter.com/3bbgkAr4sP— That's Football! (@ThatsFootballTV) February 16, 2026 Enski boltinn Mest lesið Þrjátíu leikja bann: Hljóp reiður inn á og í áttina að Elíasi Fótbolti Sagði sína hlið á skógarferðinni sem hann fór í fyrir framan allan heiminn Sport Geta komið í veg fyrir að Donald Trump mæti á Ólympíuleikana Sport Notuðu Sturlu í leyfisleysi til að auglýsa pararáðgjöf Sport Þrír látnir í skotárás á íshokkíleik: „Hugsanlega vegna fjölskylduerja“ Sport Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið Íslenski boltinn Komu upp um meira svindl hjá Kanada í krullunni Sport „Ég skammast mín“ Sport Fast skotið í Extraleikunum: Nablinn treysti á tæknina og kálfana Sport Jutta Leerdam og Jordan Stolz breyttu orðrómi í sannleika Sport Fleiri fréttir Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum Mikel Arteta óttast að tímabil Arsenal stefni í kunnuglega átt Lærisveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Dregið í enska bikarnum: Chelsea heimsækir Hollywood lið Wrexham Heldur ævintýri Rooney og lærisveina hans í Macclesfield áfram í kvöld? Kemur til varnar liðsfélaga sínum hjá Liverpool Tók Arsenal bara korter að tæta Wigan í sig Úrvalsdeildarliðin áfram í 16-liða úrslit Úlfarnir mörðu D-deildarliðið í leðjuslag Sneri aftur á völlinn eftir hjartastopp Perri varði víti og Leeds áfram Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Finnst fátt skemmtilegra en skítkastið Teddy trúir ekki að Tottenham taki Tudor Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Chelsea ekki í neinum vandræðum í enska bikarnum Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda Fyrrum þjálfari Úlfanna tekur við hjá Forest Er Thomas Frank sá versti? Tudor tekur við Tottenham „Hann er skíthræddur“ Landsliðsþjálfari Norður-Íra tekur við liði Andra Lucasar Sjá meira