Dregið í enska bikarnum: Chelsea heim­sækir Hollywood lið Wrexham

Aron Guðmundsson skrifar
Hollywood stjörnurnar Ryan Reynolds og Rob McElhenney, eigendur Wrexham fengu draumadrátt í enska bikarnum. Lið þeirra fær stórlið Chelsea í heimsókn á Racecourse Ground
Hollywood stjörnurnar Ryan Reynolds og Rob McElhenney, eigendur Wrexham fengu draumadrátt í enska bikarnum. Lið þeirra fær stórlið Chelsea í heimsókn á Racecourse Ground Vísir/Getty

Það er orðið ljóst hvaða lið munu mætast í sextán liða úrslitum enska bikarsins í fótbolta. Dregið var nú rétt í þessu og er stórleikurinn án efa viðureign Newcastle United og Manchester City. Þá er athyglisverður leikur á dagskrá þar sem Chelsea heimsækir Wrexham sem hefur skotist upp metorðastigann á Englandi.

Dregið var í sextán liða úrslitin fyrir leik Macclesfield og Brentford í kvöld þar sem að íslenski landsliðsmarkvörðurinn Hákon Rafn Valdimarsson stendur í rammanum hjá Brentford. Leikurinn verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay. 

Stærsti leikur umferðarinnar verður viðureign Newcastle United og Manchester City á St James´Park. 

Arsenal fer þá á útivöll hjá neðri deildar liði og mætir Mansfield Town. Liverpool heimsækir Wolves og Chelsea fær það athyglisverða verkefni að heimsækja Wrexham sem hefur heldur betur gert sig gildandi og skotist upp um deildir á Englandi á undanförnum árum. Það eru Hollywood stórstjörnurnar Ryan Reynolds og Rob McElhenney sem eiga liðið. 

16-liða úrslit enska bikarsins:

Fulham - Southampton

Port Vale eða Bristol City - Sunderland 

Newcastle United - Manchester City 

Leeds United - Norwich City 

Mansfield Town - Arsenal 

Wolves - Liverpool

Wrexham - Chelsea 

West Ham - Macclesfield eða Brentford

Leikirnir í sextán liða úrslitunum fara fram dagana 7.-8.mars næstkomandi. 

