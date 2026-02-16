Það er orðið ljóst hvaða lið munu mætast í sextán liða úrslitum enska bikarsins í fótbolta. Dregið var nú rétt í þessu og er stórleikurinn án efa viðureign Newcastle United og Manchester City. Þá er athyglisverður leikur á dagskrá þar sem Chelsea heimsækir Wrexham sem hefur skotist upp metorðastigann á Englandi.
Dregið var í sextán liða úrslitin fyrir leik Macclesfield og Brentford í kvöld þar sem að íslenski landsliðsmarkvörðurinn Hákon Rafn Valdimarsson stendur í rammanum hjá Brentford. Leikurinn verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay.
Stærsti leikur umferðarinnar verður viðureign Newcastle United og Manchester City á St James´Park.
Arsenal fer þá á útivöll hjá neðri deildar liði og mætir Mansfield Town. Liverpool heimsækir Wolves og Chelsea fær það athyglisverða verkefni að heimsækja Wrexham sem hefur heldur betur gert sig gildandi og skotist upp um deildir á Englandi á undanförnum árum. Það eru Hollywood stórstjörnurnar Ryan Reynolds og Rob McElhenney sem eiga liðið.
16-liða úrslit enska bikarsins:
Fulham - SouthamptonPort Vale eða Bristol City - Sunderland Newcastle United - Manchester City Leeds United - Norwich City Mansfield Town - Arsenal Wolves - LiverpoolWrexham - Chelsea West Ham - Macclesfield eða Brentford
Leikirnir í sextán liða úrslitunum fara fram dagana 7.-8.mars næstkomandi.