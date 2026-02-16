John Rooney, bróðir fyrrverandi fyrirliða enska landsliðsins, Wayne, kom nafni sínu á kortið með ótrúlegum sigri Macclesfield á Crystal Palace í þriðju umferð ensku bikarkeppninnar í síðasta mánuði og hann fær annað tækifæri gegn úrvalsdeildarliði þegar Brentford heimsækir Moss Rose-leikvanginn í kvöld.
Þetta hefur verið viðburðarík byrjun á stjóraferlinum hjá hinum 35 ára gamla Rooney, sem tók við af Robbie Savage í stjórastólnum hjá Macclesfield í sumar eftir að hafa verið hluti af hópnum sem vann Northern Premier League-deildina á síðasta tímabili.
„Ég er nýbyrjaður í stjórastéttinni og hef metnað til að stýra liði á eins háu stigi og ég get,“ sagði Rooney.
„Ef það væri ekki metnaður minn væri ég í röngu hlutverki en vonandi get ég ýtt Macclesfield áfram á þann stað sem við teljum okkur geta náð. Við eigum langa vegferð fyrir höndum hér og þetta er félag sem stefnir í rétta átt. Ég vil stýra liði á eins háu stigi og mögulegt er og vonandi getur það verið með þessu félagi,“ sagði Rooney.
Rooney gekk til liðs við unglingaakademíuna gamla Macclesfield Town eftir að hafa verið leystur undan samningi hjá Everton og hóf þar leikmannaferil sem innihélt meðal annars dvöl hjá New York Red Bulls, Orlando City, Chester, Wrexham, Barrow og Stockport, áður en hann sneri aftur á Moss Rose árið 2023.
Hann lýsti yfir áhuga á stjórastarfinu sumarið 2024 þegar Savage tók við því í staðinn og greip tækifærið þegar Walesverjinn fór til Forest Green í byrjun júlí.
„Hélt ég að þetta myndi gerast svona hratt?“ sagði Rooney. „Líklega ekki, en þegar tækifærið gafst vildi ég grípa það báðum höndum því maður veit aldrei hvað er handan við hornið eða hvenær starf losnar.“
Þótt enska bikarkeppnin hafi vakið alþjóðlega athygli á Macclesfield er aðalmarkmið Rooney að halda Macclesfield áfram upp deildarpýramídann. Frá sigrinum á Palace hafa þeir unnið fimm af sex leikjum sínum í National League North og komist í umspilssæti.
„Við höfum tekið öllu með jafnaðargeði og ég hef ekki stigið til baka til að líta yfir allt sem við höfum áorkað því við höfum önnur markmið líka og við þurfum að halda áfram með þau,“ sagði hann.
Stjóraferill Rooney er ungur en hann hefur þegar þurft að takast á við verkefni sem enginn stjóri ætti nokkurn tíma að þurfa að horfast í augu við. Framherjinn Ethan McLeod, aðeins 21 árs, lést í bílslysi á leið heim af leik í desember og Rooney hringdi persónulega í hvern einasta leikmann í hópnum til að færa þeim fréttirnar.
Meirihluti þessara leikmanna voru liðsfélagar Rooney á síðasta tímabili og hann hefur þakkað þeim fyrir hvernig þeir hafa aðlagast því að hafa hann sem stjóra sinn.
„Að koma inn og stýra leikmönnum sem ég spilaði með á síðasta ári og deildi búningsklefa með getur stundum verið mjög krefjandi en strákarnir hafa hjálpað mér í þeim efnum og þeir hafa staðið með mér þegar frammistaða okkar hefur dalað lítillega,“ sagði Rooney.
„Hægt er að hrósa strákunum, þeir hafa verið ótrúlegir fyrir mig,“ sagði Rooney.
Leikur Macclesfield og Brentford hefst klukkan 19.30 í kvöld og verður sýndur beint á SÝN Sport Viaplay.