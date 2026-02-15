Úlfarnir mörðu D-deildarliðið í leðjuslag Valur Páll Eiríksson skrifar 15. febrúar 2026 15:25 Vallaraðstæður voru til trafala í dag. Nigel Roddis/Getty Images Wolves vann Grimsby 1-0 í enska FA-bikarnum í fótbolta í dag. Úlfarnir áttu í erfiðleikum þrátt fyrir mikinn getumun á liðunum. Jason Daði Svanþórsson var ekki í leikmannahópi Grimsby í dag en hann hefur verið að glíma við meiðsli. Úrvalsdeildarlið Úlfanna sótti hafnarbæinn heim. Búist var við því að Úlfarnir, sem úrvalsdeildarlið, myndu stýra ferðinni gegn D-deildarliðinu en sú var ekki raunin. Grimsby var raunar meira með boltann í leiknum og bæði lið fengu sín færi við strembnar aðstæður í rigningu á tættum velli. Gæði gestanna eru hins vegar meiri og mark Santiago Bueno fyrir Wolves á 60. mínútu reyndist munurinn á liðunum. Úlfarnir eru því komnir áfram í 16-liða úrslit bikarkeppninnar. Wolverhampton Wanderers Enski boltinn Mest lesið Utan vallar: Karl, trans eða einfaldlega kona? Sport Birna fékk skelfilegar fréttir og þarf að hætta Körfubolti Skandall í krullu og ljót orð látin falla Sport „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Enski boltinn Sló 30 ára gamalt Íslandsmet Sport KSÍ dregur úr verðhækkunum Íslenski boltinn Vann troðslukeppnina með látum Körfubolti Grátlegt hjá Íslendingaliðinu Fótbolti Mark dæmt af Orra á Bernabéu Fótbolti Of seinn til að sjást í mynd: „Þetta er bara á allt of lágu plani“ Körfubolti Fleiri fréttir Arsenal - Wigan | Geta Skytturnar áfram unnið fernuna? Úrvalsdeildarliðin áfram í 16-liða úrslit Úlfarnir mörðu D-deildarliðið í leðjuslag Sneri aftur á völlinn eftir hjartastopp Perri varði víti og Leeds áfram Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Finnst fátt skemmtilegra en skítkastið Teddy trúir ekki að Tottenham taki Tudor Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Chelsea ekki í neinum vandræðum í enska bikarnum Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda Fyrrum þjálfari Úlfanna tekur við hjá Forest Er Thomas Frank sá versti? Tudor tekur við Tottenham „Hann er skíthræddur“ Landsliðsþjálfari Norður-Íra tekur við liði Andra Lucasar Þjálfari fær níu leikja bann fyrir að svívirða kvenkyns dómara „Tottenham er ekki stór klúbbur“ Laskað topplið missti niður forystu gegn Brentford Ratcliffe þykir leitt að hafa „móðgað sumt fólk“ Sjáðu sigurmark Liverpool, markaveislu City í fyrri og tvö sjálfsmörk sem réðu öllu Nottingham Forest rak stjórann í þriðja sinn á leiktíðinni Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Sjá meira