Úlfarnir mörðu D-deildarliðið í leðju­slag

Valur Páll Eiríksson skrifar
Vallaraðstæður voru til trafala í dag.
Wolves vann Grimsby 1-0 í enska FA-bikarnum í fótbolta í dag. Úlfarnir áttu í erfiðleikum þrátt fyrir mikinn getumun á liðunum.

Jason Daði Svanþórsson var ekki í leikmannahópi Grimsby í dag en hann hefur verið að glíma við meiðsli. Úrvalsdeildarlið Úlfanna sótti hafnarbæinn heim.

Búist var við því að Úlfarnir, sem úrvalsdeildarlið, myndu stýra ferðinni gegn D-deildarliðinu en sú var ekki raunin. Grimsby var raunar meira með boltann í leiknum og bæði lið fengu sín færi við strembnar aðstæður í rigningu á tættum velli.

Gæði gestanna eru hins vegar meiri og mark Santiago Bueno fyrir Wolves á 60. mínútu reyndist munurinn á liðunum.

Úlfarnir eru því komnir áfram í 16-liða úrslit bikarkeppninnar.

