Dorrit líkaði aldrei við „slepjulegan“ Epstein Samúel Karl Ólason skrifar 13. febrúar 2026 11:25 Dorrit segist síðast hafa hitt Jeffrey Epstein fyrir um 25 árum og hún og Ólafur Ragnar hafi rakleiðis gengið út úr herberginu á þegar hann gekk inn. Getty Dorrit Moussaieff, fyrrverandi forsetafrú, segir að þegar hún og Ólafur Ragnar Grímsson, eiginmaður hennar og fyrrverandi forseti, hafi hitt Jeffrey Epstein fyrir um 25 árum hafi þau snúið við og gengið út úr herberginu hið snarasta. Hún segist hafa haft slæma tilfinningu fyrir honum. Ólafur Ragnar hafði áður sagt að hann hefði aldrei hitt Epstein og Dorrit að ekkert hefði verið furðulegt við hann. Dorrit svaraði nokkrum spurningum blaðamanna Mannlífs um samskipti hennar við Epstein og Ghislaine Maxwell, samverkakonu hans, eftir að nöfn hennar og Ólafs Ragnars birtust í Epstein-skjölunum svokölluðu. Sjá einnig: „Dorrit og eiginmaður hennar frá Íslandi eru hér“ Þá hafa einnig vakið athygli myndir af Dorrit með Mette-Marit, norsku krónprinsessunni, og Ghislaine Maxwell sem teknar voru í New York árið 2012. Bregður nokkrum sinnum fyrir í skjölunum Dorrit og Ólafi bregður fyrir í Epstein-skjölunum svokölluðu. Minnst var á þau í tölvupósti sem sendur var til Epsteins. Rithöfundurinn Deepak Chopra sagðist í póstinum vera í Aspen í Colorado í Bandaríkjunum og tók fram að forsetahjónin fyrrverandi væru þar. Þá er Dorrit einnig nefnd í pósti sem Maxwell sendi í september 2011 til manns sem heitir Leon og er líklega auðjöfurinn Leon Black. Hann var náinn samstarfsmaður Epsteins en kona sakaði Black um að hafa nauðgað sér heima hjá Epstein í Manhattan þegar hún var sextán ára en hún féll frá kæru. Önnur kona sakaði Black einnig um kynferðisbrot en þá leitaði auðjöfurinn til Epsteins varðandi það hvernig hann gæti greitt henni milljónir dala í skiptum fyrir þögn hennar. Þá er vitað til þess að Black hafi millifært hundruð þúsundir dala á að minnsta kosti þrjár konur sem tengjast Epstein. New York Times segir að af öllum þeim auðugu mönnum sem Epstein vingaðist við í gegnum árin hafi líklega enginn skipt hann eins miklu máli og Black. Eftir að hann játaði kynferðisbrot gegn barni árið 2008 hafi það verið Black sem hélt Epstein á floti um árabil. Black segist hafa greitt Epstein fyrir fjármálaþjónustu í gegnum árin og hefur hann einnig sagt að hann sjái eftir því að hafa unnið með barnaníðingnum. Í póstinum til Leons segist Maxwell hafa rætt við Dorrit og að hún hafi sagt sér að hann væri í leit að nýjum stjórnarmanni og sagðist hún geta aðstoðað hann við það. Í póstinum heldur Maxwell áfram að lýsa ráðgjafafyrirtæki sínu og hvernig hún hafi áður hjálpað fyrirtækjum að finna stjórnarmenn en ekki er aftur minnst á Dorrit. Þá kom nafn Dorritar einnig fram í tengiliðaskrá Epsteins sem var fyrst opinberuð árið 2019. Þá sagði Dorrit í samtali við DV að hún ætti marga sameiginlega vini með Epstein og þau hefðu verið nágrannar um tíma. „Jeffrey Epstein bjó í sömu götu og ég í London einhvern tímann á milli 1978 og 1983. Við áttum marga sameiginlega kunningja. Það er möguleiki á því að á einhverjum tímapunkti hafi hann verið með símanúmerið mitt,“ sagði Doritt í svari við fyrirspurn DV um það hvort hún kunni að vera í símaskránni umræddu. Hún sagði jafnframt að hún hafi ekki orðið vitni að neinu óvenjulegu í hegðun Epstein. „Það var ekkert furðulegt við hann.“ „Halló og bless!“ Í svörum sínum við spurningum Mannlífs segist Dorrit hafa þekkt Chopra, manninn sem sendi Epstein póst um að Dorrit og Ólafur Ragnar væru í Aspen, i áratugi. Þau notist við fornöfn þegar þau tala við og um hvort annað. Þá hafi hún búið með Epstein í sömu íbúðablokk í Lundúnum. Einungis fimm leigjendur hafi búið þar og þar hafi einnig verið notast við fornöfn. Hún segir að hennar einu samskipti við Epstein í gegnum árin hafi verið um bilaða lyftu í byggingunni sem þau bjuggu í. Hann hafi borið farangur hennar fyrir hana. Dorrit segist síðast hafa talað við hann fyrir 25 árum og þá hafi hún sagt „Halló og bless!“ og gengið út, með Ólafi Ragnari, um leið og hann gekk inn. Seinna í svörum sínum segir Dorrit að henni hafi aldrei líkað við Epstein og hún hafi ekki viljað vera í félagsskap hans. Þegar hún var svo spurð út í það að hún sagði árið 2019 að það hefði ekkert skrítið verið við Epstein, sagði Dorrit að svo hefði verið. Hann hefði ekki verið skrítinn en henni hefði aldrei líkað við hann. Hann væri „svolítið slepjulegur“. Hitti Maxwell síðast fyrir nokkrum árum Þá segist Dorrit hafa hitt Maxwell á Arctic Circle fyrir nokkrum árum en Maxwell mætti þangað minnst tvisvar sinnum til að halda erindi um umhverfissamtökin TerraMar, sem hún stofnaði. Dorrit segir það hafa komið sér mjög á óvart þegar Mawell var dæmd fyrir mansal og önnur brot við að aðstoða Epstein að brjóta á stúlkum og ungum konum. „Ég skil það ekki enn.“ Dorrit kannaðist ekkert við að hafa rætt við Maxwell um málefni Leons Black, eins og Maxwell heldur fram í tölvupósti frá 2011, eins og fram kemur hér að ofan. Hún segist ekki vita til þess að hafa rætt við Maxwell um Black en getur ekki útilokað það. Hún segist þó hafa þekkt Black-fjölskylduna um árabil. Þau séu vinir hans. 