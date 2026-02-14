KR lenti tveimur undir en er enn án taps

KR og ÍR gerðu jafntefli í markaleik í Vesturbænum í dag, 3-3, í Lengjubikar karla í fótbolta.
Leikurinn byrjaði afar fjörlega því Stefán Þór Pálsson kom Breiðhyltingum yfir strax á fjórðu mínútu en Eiður Gauti Sæbjörnsson var búinn að jafna metin tveimur mínútum síðar.
ÍR komst hins vegar í 3-1 þegar Orri Bjarkason skoraði og Stefán bætti við sínu öðru marki, þegar rétt rúmar tuttugu mínútur voru liðnar af leiknum.
Eiður Gauti minnkaði muninn með sínu öðru marki á 28. mínútu og var staðan 3-2 fyrir ÍR í hálfleik.
Það var svo Luke Rae sem tryggði KR stig með marki tuttugu mínútum fyrir leikslok. Undir lok leiksins fékk Davíð Örvar Ólafsson, aðstoðarþjálfari ÍR, að líta rauða spjaldið hjá dómara leiksins, Brynjari Þór Elvarssyni.
Eftir leikinn er KR með sjö stig eftir þrjá leiki, á toppi 3. riðils A-deildarinnar, en ÍR er með fjögur stig. Njarðvík er með fimm stig eftir þrjá leiki en Víkingur fjögur eftir tvo leiki. Grindavík er svo með eitt stig eftir þrjá leiki en KA án stiga eftir sína fyrstu tvo leiki.