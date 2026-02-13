Björgunarsveitir á Snæfellsnesi og þyrla Landhelgisgæslunnar hafa verið kallaðar út vegna slyss á Vatnaleið. Verið er að sækja mann sem féll tíu metra við foss nærri Selvallavatni.
Ásmundur Kristinn Ásmundsson aðstoðaryfirlögregluþjónn á Vesturlandi segir í samtali við fréttastofu að þyrla Landhelgisgæslunnar hafi verið kölluð út. Læknir fer með þyrlunni.
Slysið varð skammt frá útsýnispalli yfir Selvallavatni. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, gat ekki veitt upplýsingar um ástand viðkomandi.
Útkallið barst á þriðja tímanum í dag.
Fréttin hefur verið uppfærð og verður uppfærð frekar.