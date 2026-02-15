Tók Arsenal bara korter að tæta Wigan í sig Sindri Sverrisson skrifar 15. febrúar 2026 16:01 Eberechi Eze lagði upp fyrstu tvö mörk leiksins og Noni Madueke skoraði það fyrra. Getty/David Price Arsenal á enn möguleika á að landa fjórum titlum fyrir sumarfrí eftir frábæran 4-0 sigur gegn C-deildarliði Wigan í dag, í ensku bikarkeppninni í fótbolta. Arsenal gerði út um leikinn á fyrsta hálftímanum þegar liðið skoraði öll fjögur mörkin. Raunar komu þau öll á um korters kafla. Eberechi Eze átti stóran þátt í því en hann lagði upp fyrstu tvö mörkin. Fyrst stakk hann boltanum fram á Noni Madueke sem skoraði og svo átti Eze stungusendingu á Gabriel Martinelli. Þriðja mark Arsenal var svo sjálfsmark eftir sendingu Bukayo Saka fyrir markið, og loks skoraði Gabriel Jesus með laglegri vippu eftir stungusendingu frá Christian Nörgaard. Sigurinn þýðir að Arsenal verður í skálinni annað kvöld þegar dregið verður í 16-liða úrslit bikarsins. Auk Arsenal eru Chelsea, Manchester City, Liverpool, Newcastle, West Ham, Leeds, Sunderland, Wolves, Fulham, Wrexham, Mansfield, Norwich og Southampton komin í 16-liða úrslitin. Á morgun mætast svo Macclesfield og Brentford, og 3. mars spila Port Vale og Bristol City. Enski boltinn Arsenal FC