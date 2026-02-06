Ráðamenn í Íran segjast ekki ætla að hætta auðgun úrans. Þetta kom fram í máli íranskra erindreka í viðræðum þeirra við bandaríska erindreka í Óman í dag en Íranar munu þó hafa sagst opnir fyrir einhvers konar málamiðlun til að koma í veg fyrir mögulegar loftárásir Bandaríkjamanna.
Bandaríkjamenn hafa farið fram á að Íranar hætti auðgun úrans eða að hún fari fram í öðru ríki, svo Íranar geti ekki komið upp kjarnorkuvopnum. Ríkismiðlar Íran segja Abbas Araghchi, utanríkisráðherra, hafa alfarið hafnað því.
Einnig hafa Bandaríkjamenn krafist þess að Íranar dragi úr eldflaugaáætlun ríkisins og hætti stuðningi við vígahópa í Mið-Austurlöndum.
Samkvæmt Wall Street Journal fóru viðræðurnar þannig fram að erindrekar Bandaríkjanna og Íran töluðu ekki beint saman heldur gengu samningamenn frá Óman á milli sendinefndanna. Bandaríska sendinefndin var skipuð þeim Steve Witkoff, vini og sérstökum erindreka Trumps, Jared Kushner, tengdasyni forsetans, og Brad Cooper, sem er aðmíráll og yfirmaður herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum.
Bandaríkjamenn hafa komið fyrir miklum herafla í Mið-Austurlöndum á undanförnum vikum og hafa gefið til kynna að loftárásir gegn klerkastjórninni séu mögulegar.
Sjá einnig: Íranar reyndu að stöðva danskt olíuflutningaskip
Þetta var í fyrsta sinn sem Bandaríkjamenn og Íranar ræða saman frá því í júní, þegar Íranar og Ísraelar háðu tólf daga stríðið svokallaða. Viðræðurnar í dag virðast hafa skilað litlum árangri en til stendur að halda frekari viðræður milli ríkjanna.
Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna opinberaði undir kvöld frekari viðskiptaþvinganir gegn Íran, sem ætlað er að draga úr tekjum ríkisins. Aðgerðir þessar beinast að fjórtán skipum úr svokölluðum „skuggaflota“ og mönnum og fyrirtækjum sem hafa komið að því að selja olíu og gas frá Íran.
https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/02/sanctions-to-combat-illicit-traders-of-iranian-oil-and-the-shadow-fleet/
Staða Írana þykir ekki góð en Bandaríkjamenn og Ísraelar eru taldir hafa unnið töluverðar skemmdir á getu þeirra til að auðga úran í árásum í sumar. Hagkerfi Íran er líka í mjög slæmu ásigkomulagi.