Það hefur ansi margt breyst frá því að Breiðablik varð Íslandsmeistari í haust en fyrirlliðinn Agla María Albertsdóttir er áfram á sínum stað.
„Þetta er mjög stór áskorun,“ segir Agla María Albertsdóttir, fyrirliði Breiðabliks í fótbolta. Blikar spila í kvöld við Svíþjóðarmeistara Häcken í 8-liða úrslitum Evrópubikarsins, með gjörbreytt lið og nýjan þjálfara frá sigrinum frækna gegn dönsku meisturunum í Fortuna Hjörring í 16-liða úrslitum.

Blikakonur hafa beðið í næstum þrjá mánuði frá því að þær slógu Fortuna út í nóvember og Íslandsmeistararnir hafa eiginlega ekkert spilað síðan þá, fyrir utan nýafstaðinn leik við Val í Lengjubikarnum. Svipaða sögu er þó að segja af Häcken en Agla María segir sérstakt að fara í svona risastórt verkefni á þessum tíma:

„Það er alveg skrýtið. Þetta er tímapunkturinn þar sem maður er yfirleitt bara að spila æfingaleiki, á hörku undirbúningsæfingum, svo það er sérstakt að vera að fara að spila svona stóran leik. Að sama skapi er bara frábært að vera að taka þátt í þessu verkefni.“

Agla María segir alveg ljóst að það sé einnig krefjandi að takast á við þær miklu breytingar sem orðið hafa á Breiðabliki í vetur. Fjöldi lykilmanna hefur horfið á brott, má þar nefna Birtu Georgsdóttur, Samönthu Smith, Andreu Rut Bjarnadóttur, Áslaugu Mundu Gunnlaugsdóttur, Heiðu Ragneyju Viðarsdóttur og Heiðdísi Lillýardóttur, og þá er þjálfarinn Ian Jeffs tekinn við af Nik Chamberlain.

Að sama skapi eru komnir inn nýir leikmenn eins og Elísa Viðarsdóttir og hin bandaríska Katie Duong, og þá er framherjinn Ólöf Sigríður Kristinsdóttir klár í slaginn að sögn Öglu Maríu. Bryndís Arna Níelsdóttir er komin til Blika en á við meiðsli að stríða.

„Þetta er allt annað dæmi, sem gerir þetta svolítið öðruvísi. Að sama skapi er hægt að líta á þetta þannig að þetta sé okkar byrjun á keppnistímabilinu í ár. Gott verkefni fyrir okkur til að þétta raðirnar og gera okkur klárar fyrir árið,“ segir Agla María.

Íslenska landsliðið sýnt að allt er hægt

Hún er vel meðvituð um hve erfitt einvígi bíður Blika, í dag og svo á Íslandi eftir viku.

„Sænska deildin er klárlega talvert betri en danska deildin og þetta er besta liðið í Svíþjóð í dag. Með valda manneskju í hverri stöðu. Þetta verður klárlega mjög krefjandi verkefni.

En við eigum alltaf möguleika, sama gegn hvaða liði það er. Ég held að íslenska landsliðið hafi sýnt það best að það skiptir ekki máli á móti hvaða stórþjóð maður er að spila, ef maður hefur trú á verkefninu er alltaf hægt að gera góða hluti. Við förum klárlega þannig inn í þetta.

Að sama skapi verðum við að vera mjög þéttar. Þær eru með gríðarlega hraða framlínu og mjög hæfileikaríka miðjumenn. Þetta verður virkilega krefjandi en við erum klárar.“

