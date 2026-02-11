„Þetta er allt annað dæmi“ Sindri Sverrisson skrifar 11. febrúar 2026 15:02 Það hefur ansi margt breyst frá því að Breiðablik varð Íslandsmeistari í haust en fyrirlliðinn Agla María Albertsdóttir er áfram á sínum stað. vísir/Ernir „Þetta er mjög stór áskorun,“ segir Agla María Albertsdóttir, fyrirliði Breiðabliks í fótbolta. Blikar spila í kvöld við Svíþjóðarmeistara Häcken í 8-liða úrslitum Evrópubikarsins, með gjörbreytt lið og nýjan þjálfara frá sigrinum frækna gegn dönsku meisturunum í Fortuna Hjörring í 16-liða úrslitum. Blikakonur hafa beðið í næstum þrjá mánuði frá því að þær slógu Fortuna út í nóvember og Íslandsmeistararnir hafa eiginlega ekkert spilað síðan þá, fyrir utan nýafstaðinn leik við Val í Lengjubikarnum. Svipaða sögu er þó að segja af Häcken en Agla María segir sérstakt að fara í svona risastórt verkefni á þessum tíma: „Það er alveg skrýtið. Þetta er tímapunkturinn þar sem maður er yfirleitt bara að spila æfingaleiki, á hörku undirbúningsæfingum, svo það er sérstakt að vera að fara að spila svona stóran leik. Að sama skapi er bara frábært að vera að taka þátt í þessu verkefni.“ Agla María segir alveg ljóst að það sé einnig krefjandi að takast á við þær miklu breytingar sem orðið hafa á Breiðabliki í vetur. Fjöldi lykilmanna hefur horfið á brott, má þar nefna Birtu Georgsdóttur, Samönthu Smith, Andreu Rut Bjarnadóttur, Áslaugu Mundu Gunnlaugsdóttur, Heiðu Ragneyju Viðarsdóttur og Heiðdísi Lillýardóttur, og þá er þjálfarinn Ian Jeffs tekinn við af Nik Chamberlain. Að sama skapi eru komnir inn nýir leikmenn eins og Elísa Viðarsdóttir og hin bandaríska Katie Duong, og þá er framherjinn Ólöf Sigríður Kristinsdóttir klár í slaginn að sögn Öglu Maríu. Bryndís Arna Níelsdóttir er komin til Blika en á við meiðsli að stríða. „Þetta er allt annað dæmi, sem gerir þetta svolítið öðruvísi. Að sama skapi er hægt að líta á þetta þannig að þetta sé okkar byrjun á keppnistímabilinu í ár. Gott verkefni fyrir okkur til að þétta raðirnar og gera okkur klárar fyrir árið,“ segir Agla María. Íslenska landsliðið sýnt að allt er hægt Hún er vel meðvituð um hve erfitt einvígi bíður Blika, í dag og svo á Íslandi eftir viku. „Sænska deildin er klárlega talvert betri en danska deildin og þetta er besta liðið í Svíþjóð í dag. Með valda manneskju í hverri stöðu. Þetta verður klárlega mjög krefjandi verkefni. En við eigum alltaf möguleika, sama gegn hvaða liði það er. Ég held að íslenska landsliðið hafi sýnt það best að það skiptir ekki máli á móti hvaða stórþjóð maður er að spila, ef maður hefur trú á verkefninu er alltaf hægt að gera góða hluti. Við förum klárlega þannig inn í þetta. Að sama skapi verðum við að vera mjög þéttar. Þær eru með gríðarlega hraða framlínu og mjög hæfileikaríka miðjumenn. Þetta verður virkilega krefjandi en við erum klárar.“ Breiðablik Evrópubikar kvenna í fótbolta Mest lesið Fyrrverandi kærasta Sturlu tjáir sig: „Sárt að þurfa að standa í þessu“ Sport Goðsögnin les Sturlu pistilinn eftir opinberun um framhjáhald Sport Sturla biðst afsökunar: „Ekki alveg ég sjálfur þessa dagana og hugsa ekki skýrt“ Sport Faðir Vonn tjáir sig og vill ekki sjá dóttur sína keppa aftur Sport Sturla sturlaður af sorg og viðurkenndi framhjáhald í beinni Sport Silfurhafi um viðbrögð Trumps: „Ekki gaman að vera hluti af þessu“ Sport Samningar sem tryggja 1,8 milljarð króna í íþróttastarf Sport Keyrði margoft á bíl körfuboltakonunnar Körfubolti Snoop Dogg sagður fá 61 milljón króna í laun á dag Sport Frank rekinn frá Tottenham Enski boltinn Fleiri fréttir „Þetta er allt annað dæmi“ Íslenska deildin byrjar langsíðust Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Hallgrímur bætist við landsliðshópinn Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö FH sækir sænskan miðvörð „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Samþykkti að taka slaginn en sleit strax hásin Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Böðvar kominn til ÍA frá FH Víkingar keyptu Helenu af Val Stjarnan sækir miðvörð að vestan Kralj fer til Keflavíkur Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi „Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“ Bragi Karl stimplaði sig inn með marki í fyrsta leik Íslandsmeistararnir byrja vel og KR sótti sigur á Akureyri Valur er Reykjavíkurmeistari árið 2026 Davíð Smári sækir fleiri leikmenn úr bikarævintýrinu Varafyrirliða FH sagt að finna sér nýtt félag Berglind Björg ólétt Fram fær liðsstyrk úr Mosó og markvörðurinn framlengir Heiðdís leggur skóna á hilluna Víkingur og Þróttur mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins Elísa fer frá Val til Breiðabliks Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Sjá meira