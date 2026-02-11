Algengt er að glæpasamtökum sé stýrt úr öðru ríki en þar sem starfsemin sjálf fer fram að sögn saksóknara hjá Eurojust. Að geta deilt rannsóknargögnum milli landa hafi skipt sköpum við að uppræta glæpahring sem smyglaði eiturlyfjum til Íslands.
Í síðustu viku voru ellefu handteknir hér á landi í aðgerðum lögreglunnar við að uppræta alþjóðleg glæpasamtök sem stóðu að fíkniefnainnflutningi frá Suður-Ameríku til Íslands. Þrettán til viðbótar voru handteknir í Litáen, Spáni og Danmörku, þar af fjórir vegna handtökutilskipunar frá Íslandi. Þeir fjórir verða því framseldir hingað til lands.
Kolbrún Benediktsdóttir sendisaksóknari og Stefán Sveinsson lögreglumaður starfa hjá Refsivörslusamvinnustofnun Evrópusambandsins í Haag, Eurojust, og komu að skipulagningu aðgerðanna. Kolbrún segir það hafa skipt sköpum að geta deilt rannsóknargögnum milli landa.
„Við erum búin að hittast nokkrum sinnum á sameiginlegum fundum hér í Haag þar sem allir sem vinna að málinu fara yfir gang mála. Svo endaði það með sameiginlegum aðgerðardegi í síðustu viku þar sem niðurstaðan var þessi,“ segir Kolbrún.
Kolbrún tók til starfa hjá Eurojust fyrir tæpum tveimur árum en fram að því hafði Ísland ekki saksóknara þar.
„Við erum að stíga okkar fyrstu skref í þessum sameiginlegu rannsóknarteymum. Þetta gekk mjög vel og við sjáum það að ef við ætlum að standa í þessu, að rannsaka og reyna að uppræta skipulagða brotastarfsemi, þá verðum við að vera virk í alþjóðlegu samstarfi,“ segir Kolbrún.
Lögregla telur sig hafa höfuðpaurinn í haldi en hefur ekki staðfest í hvaða landi hann var handtekinn. Kolbrún segir algengt í skipulagðri glæpastarfsemi að menn búi allt annars staðar en meginþungi starfseminnar fer fram.
„Með netinu og breyttri heimsmynd er þetta mjög einfalt. Menn koma sér fyrir þar sem er best fyrir þá að vera og geta svo stýrt þessu með tækninni,“ segir Kolbrún.