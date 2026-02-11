Finnst ólukkan elta Liverpool

Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool segir að óheppni Liverpool á þessu tímabili sé svo mikil að hún hafi jafnvel náð til nýja leikmannsins Jérémy Jacquet, sem hefur meiðst á öxl áður en hann gengur til liðs við Anfield í sumar.
Liverpool samþykkti 60 milljóna punda samning um kaup á Jacquet frá Rennes á lokadegi félagaskiptagluggans en miðvörðurinn gæti nú þurft að fara í aðgerð á öxl eftir að hafa meiðst þegar hann spilaði með franska liðinu um helgina.
„Það er vissulega sú tilfinning,“ sagði Slot þegar hann var spurður hvort Liverpool hefði verið óheppið á þessu tímabili.
„Jafnvel þegar við semjum við leikmann og hann er ekki einu sinni að spila fyrir okkur, þá meiðist hann. Stundum líður manni þannig en um leið og þú ferð að hugsa að allt sé óheppni þá kemur það líklega yfir þig líka, svo við ættum að halda þeim hugsunum frá okkur eins mikið og hægt er og einbeita okkur að frammistöðunni og því sem við getum gert til að bæta hana,“ sagði Slot.
„En það hversu oft við höfum fengið á okkur mörk seint í uppbótartíma er mun oftar en venjulega. Spurningin er hvort þetta sé óheppni eða hvort það sé okkur að kenna? Ég hef prófað margt. Ég hef gert varnarsinnaðar skiptingar og boltinn fór inn, ég hef haldið áfram að spila með sömu leikmönnum og boltinn fór inn. Við höfum reynt margt. Ég get með sanni sagt að við höfum ekki verið heppnir, það er alveg á hreinu,“ sagði Slot.
„Spurningin er hvort við séum óheppnir eða hvort þetta sé hluti af því sem við erum? Það er eitthvað sem við komumst aðeins að á næstu þremur til fjórum mánuðum,“ sagði Slot.
Slot viðurkenndi einnig að þetta hafi verið erfiðasta tímabil á ferli hans og játaði að það gæti haft áhrif á leikmannakaup Liverpool í sumar ef ekki tækist að tryggja sér sæti í Meistaradeildinni á þessu tímabili.
„Ef við komumst ekki í meistaradeildina, þá hefur þetta klárlega ekki verið ásættanlegt tímabil,“ sagði Slot.