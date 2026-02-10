Tottenham í tómu tjóni Aron Guðmundsson skrifar 10. febrúar 2026 21:36 Útlitið er ekki gott fyrir Tottenham Vísir/Getty Vandræði Tottenham í ensku úrvalsdeildinni héldu áfram á heimavelli í kvöld þar sem liðið tapaði fyrir Newcastle United, 1-2. Lærisveinar Thomas Frank eru nú aðeins fimm stigum frá fallsæti. Það hefur hvorki gengið né rekið hjá Tottenham undir stjórn Frank á yfirstandandi tímabili í ensku úrvalsdeildini og í kvöld lenti liðið undir í uppbótartíma venjulegs leiktíma í fyrri hálfleik þegar að Malick Thiaw kom boltanum í netið og Newcastle United yfir. Archie Gray tókst að jafna metin fyrir Tottenham á 64.mínútu en heimamenn gátu ekki fagnað lengi því aðeins fjórum mínútum eftir mark Gray var Jacob Ramsey búinn að koma Newcastle United aftur yfir í stöðuna 1-2. Reyndist mark Ramsey vera sigurmark leiksins. Úrslitin gera það að verkum að Tottenham vermir nú 16.sæti ensku úrvalsdeildarinnar og er þar með 29 stig, aðeins fimm stigum frá fallsæti. Sigurinn lyftir Newcastle hins vegar upp í 10.sæti, þar er liðið með 36 stig. Trylltar mínútur í Liverpool Á sama tíma og Tottenham laut í lægra haldi gegn Newcastle hafði Bournemouth betur á útivelli gegn Everton, 1-2. Iliman Ndiaye kom Everton yfir undir lok fyrri hálfleiks með marki úr vítaspyrnu en gestirnir frá Bournemouth svöruðu með tveimur mörkum á þrigga mínútna kafla í kringum sextugustu mínútu, það voru Rayan og Amine Adli sem skoruðu mörkin tvö. Skömmu síðar missti Everton mann af velli þegar að Írinn Jake O´Brien fékk að líta rauða spjaldið. Leiknum lauk með 1-2 sigri Bournemouth. Liðið jafnar þar með Everton að stigum, bæði lið eru með 37 stig að loknum 26 leikjum í áttunda og níunda sæti. Enski boltinn Tottenham Hotspur Newcastle United Everton FC AFC Bournemouth Mest lesið Sturla sturlaður af sorg og viðurkenndi framhjáhald í beinni Sport Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Enski boltinn Tárin flæddu þegar Leerdam tróð upp í gagnrýnendur Sport Vonn tjáir sig eftir atvikið óhugnanlega: „Sé ekki eftir neinu“ Sport Bannað að hafa hjálm sem sýnir látin fórnarlömb Rússa Sport Medalíur að skemmast á Vetrarólympíuleikunum Sport Fjórum hent úr húsi eftir hópslagsmál Körfubolti „Ég svaf ekki mikið í nótt“ Sport Fer frá föður sínum í faðm Guðjóns Vals: „Þetta er risastórt“ Handbolti Forsetinn telur íþróttafólkið best til þess fallið að meta eigin stöðu Sport Fleiri fréttir Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Tottenham í tómu tjóni Chelsea glutraði niður góðri forystu gegn Leeds United Ræddu mögulegan arftaka Pep Langerfiðasta leiktíð Slot: „Leikmennirnir finna vonbrigðin“ „Hann er kominn í rétta stöðu“ „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Hárið ekki notað í neina ræðu Getur þjálfað Hollywood-liðið ævilangt „Tottenham er í fallbaráttu“ „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega „Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ „Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“ Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Sarr tryggði sigur gegn Mávunum Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Sjá meira