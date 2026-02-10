Innlent

„Að­ferða­fræðin við þetta mál er al­veg galin“

Lovísa Arnardóttir og Margrét Helga Erlingsdóttir skrifa
Jens Garðar er mótfallinn breytingunum og bendir á að hann sé ekki einn um það.
Þingflokksformaður Flokks fólksins segir málflutning Sjálfstæðismanna um breytingar á örorku- og ellilífeyrisbótum sorglegan. Breytingunum sé aðeins ætlað að stöðva kjaragliðnun sem hafi átt sér stað síðustu ár. Varaformaður Sjálfstæðisflokksins segir aðferðarfræðinga við breytingarnar galna.

Harðar deilur hafa staðið yfir á Alþingi um frumvarp sem bindur hækkanir örorku- og ellilífeyrisbóta við launavísitölu. Í dag eru bætur ákvarðaðar út frá launaþróun og byggist matið á kjarasamningsbundnum launahækkunum. Vísitalan tekur aftur á móti einnig til launaskriðs og hækkar hún almennt umfram hækkanir á bótagreiðslum. Viðbúið er að bætur muni því hækka en aðgerðin er hluti af stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og miðar að því að draga úr kjaragliðnun. 

Hagfræðingarnir Gylfi Zoega og Axel Hall gagnrýna frumvarpið harðlega í grein sem hefur verið til umræðu á Alþingi og benda meðal annars á að bætur gætu nú hækkað umfram laun hinna tekjulægstu, sem geti dregið úr atvinnuþátttöku.

„Aðferðafræðin við þetta mál er alveg galin,“ segir Jens Garðar Helgason, varaformaður og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Hann bendir á að Samtök atvinnulífsins og verkalýðsfélögin hafi varað við þessum breytingum, helstu hagfræðingar landsins, fjármálaráð og fjármálaráðuneytið.

„Vara við því að þetta séu hagstjórnarleg mistök,“ segir Jens Garðar en rætt var við hann í kvöldfréttum Sýnar í kvöld.

Hann segir breytinguna geta leitt til þess að þátttaka á vinnumarkaði geti minnkað og auk þess sé þetta verðbólguaukandi.

„… og ég held við séum búin að fá nóg af verðbólguskotum og sendingum frá ríkisstjórninni. Og síðan ofan á allt mun þetta skerða lífeyrisgreiðslur lífeyrisþega úr lífeyrissjóðunum,“ segir hann.

Hrossakaup

Hann segir þetta „óuppfylltan tjékka“ sem sé verið að senda inn í framtíðina og að afleiðingarnar geti orðið stórkostlegar.

„Það er enginn að tala um að þeir vilji ekki bæta kjör þeirra lægst launuðu en það er algjörlega á hreinu að þessi aðferðarfræði, að tengja bætur við launavísitölu ofan á verðbólguna, er galin aðferðafræði og þetta eru í rauninni bara hrossakaup til að halda ráðherrabekknum saman,“ segir hann.

Breytingar sem eigi að stöðva kjaragliðnun

Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingflokksformaður Flokks fólksis, segir málflutning stjórnarandstöðunnar og hafræðinganna Gylfa Zoega og Axels Hall „sorglegan“ í þessu máli.

„Þetta kemur alltaf þegar á að bæta kjör þeirra sem verst standa, þá koma allar dómsdagsspár fram.“

Hún segir að breytingarnar eigi að stöðva kjaragliðnum sem hafi átt sér stað síðustu ár á milli bótaþega almannatrygginga og lægstu launa. Munurinn sé 106 þúsund krónur núna.

„Við erum ekki að fara að bæta þetta upp, við erum að fara að stöðva þetta. Það er það eina sem er að fara að gerast,“ segir Ásthildur Lóa.

Hún blæs sömuleiðis á þau rök að breytingarnar stöðvi eða minnki hvata fyrir aldraða og öryrkja að fara á vinnumarkað. Fólk ráði því ekki hvenær það verði aldrað og það verði enginn öryrki að gamni sínu.

„Þú læsir þig í fátæktargildru. Þú getur farið á lægstu laun og unnið þig upp en þú gerir það ekki sem öryrki,“ segir hún og að þau séu oft ekki í stöðu til að vera í hlutastarfi.

„Þetta er ekki að fara að gera neitt annað en að stöðva þessa kjaragliðnun og að Sjálfstæðisflokkurinn skuli berjast gegn því af svo miklu afli að það sé gert það finnst mér bara sorglegt.“

