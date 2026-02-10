Enski boltinn

Lang­erfiðasta leik­tíð Slot: „Leik­mennirnir finna von­brigðin“

Sindri Sverrisson skrifar
Arne Slot segir lítið sem ekkert mega út af bregða svo Liverpool verji sæti sitt í Meistaradeild Evrópu úr þessu.
Arne Slot, stjóri Liverpool, er vel meðvitaður um þá alvarlegu stöðu sem liðið hefur komið sér í, í 6. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Hann segir þessa leiktíð þá langerfiðustu á sínum ferli.

Liverpool þarf nauðsynlega á sigri að halda gegn Sunderland á útivelli annað kvöld. Eftir 2-1 tapið gegn Manchester City á sunnudaginn er Liverpool með 39 stig í 6. sæti, fjórum stigum frá Chelsea og sennilegu Meistaradeildarsæti.

Liverpool væri raunar í 7. sæti, fyrir neðan Brentford, ef markið sem Rayan Cherki skoraði á sunnudaginn hefði fengið að standa. Risakaup síðasta sumars hafa alls ekki gengið upp og í 25 deildarleikjum í vetur hafa Englandsmeistararnir tapað alls átta leikjum og gert sex jafntefli.

BBC spurði hvort þetta væri erfiðasta leiktíðin á ferli Slot og Hollendingurinn svaraði:

„Sú langerfiðasta. Allar mínar leiktíðir í þjálfun hefur allt verið svo jákvætt. Ég held að ég hafi aldrei verið búinn að tapa tveimur leikjum í röð [þar til í vetur]. Þetta er nýtt fyrir mér og ég er óvanur þessu,“ sagði Slot.

„Ég held að okkur líði ekkert eins og að við höfum bara tapað tveimur af síðustu sautján leikjum. Jafntefli er eins og tap fyrir okkur. Leikmennirnir vita hverjar kröfurnar eru hjá Liverpool og við erum ekki að standast þær kröfur. Þeir finna vonbrigðin,“ sagði Slot.

Eins og fyrr segir er líklegt að fimm efstu lið úrvalsdeildarinnar komist í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð, í stað fjögurra, en það er alls kostar óvíst að það dugi Liverpool. Missi liðið af sæti í Meistaradeildinni yrði félagið af miklum fjármunum, og það veit Slot sem segir Liverpool þurfa að vera nánast fullkomið það sem eftir er leiktíðar.

„Ef að við verðum ekki í Meistaradeild Evrópu þá verður þetta alls ekki ásættanleg leiktíð. Þegar ég kom hingað og við gátum bara keypt Federico Chiesa, þá var það eftir leiktíð í Evrópudeildinni. Þetta hefur rosaleg áhrif á rekstur félagsins. Ég er fullkomlega meðvitaður um það,“ sagði Slot.

