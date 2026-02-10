Langerfiðasta leiktíð Slot: „Leikmennirnir finna vonbrigðin“ Sindri Sverrisson skrifar 10. febrúar 2026 13:48 Arne Slot segir lítið sem ekkert mega út af bregða svo Liverpool verji sæti sitt í Meistaradeild Evrópu úr þessu. Getty/Michael Regan Arne Slot, stjóri Liverpool, er vel meðvitaður um þá alvarlegu stöðu sem liðið hefur komið sér í, í 6. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Hann segir þessa leiktíð þá langerfiðustu á sínum ferli. Liverpool þarf nauðsynlega á sigri að halda gegn Sunderland á útivelli annað kvöld. Eftir 2-1 tapið gegn Manchester City á sunnudaginn er Liverpool með 39 stig í 6. sæti, fjórum stigum frá Chelsea og sennilegu Meistaradeildarsæti. Klippa: Slot á fundi fyrir leik við Sunderland Liverpool væri raunar í 7. sæti, fyrir neðan Brentford, ef markið sem Rayan Cherki skoraði á sunnudaginn hefði fengið að standa. Risakaup síðasta sumars hafa alls ekki gengið upp og í 25 deildarleikjum í vetur hafa Englandsmeistararnir tapað alls átta leikjum og gert sex jafntefli. Standings provided by Sofascore BBC spurði hvort þetta væri erfiðasta leiktíðin á ferli Slot og Hollendingurinn svaraði: „Sú langerfiðasta. Allar mínar leiktíðir í þjálfun hefur allt verið svo jákvætt. Ég held að ég hafi aldrei verið búinn að tapa tveimur leikjum í röð [þar til í vetur]. Þetta er nýtt fyrir mér og ég er óvanur þessu,“ sagði Slot. „Ég held að okkur líði ekkert eins og að við höfum bara tapað tveimur af síðustu sautján leikjum. Jafntefli er eins og tap fyrir okkur. Leikmennirnir vita hverjar kröfurnar eru hjá Liverpool og við erum ekki að standast þær kröfur. Þeir finna vonbrigðin,“ sagði Slot. Arne Slot has admitted that missing out on Champions League qualification would have a big impact on Liverpool’s summer transfer budget. pic.twitter.com/NsQm0Rphc6— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 10, 2026 Eins og fyrr segir er líklegt að fimm efstu lið úrvalsdeildarinnar komist í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð, í stað fjögurra, en það er alls kostar óvíst að það dugi Liverpool. Missi liðið af sæti í Meistaradeildinni yrði félagið af miklum fjármunum, og það veit Slot sem segir Liverpool þurfa að vera nánast fullkomið það sem eftir er leiktíðar. „Ef að við verðum ekki í Meistaradeild Evrópu þá verður þetta alls ekki ásættanleg leiktíð. Þegar ég kom hingað og við gátum bara keypt Federico Chiesa, þá var það eftir leiktíð í Evrópudeildinni. Þetta hefur rosaleg áhrif á rekstur félagsins. Ég er fullkomlega meðvitaður um það,“ sagði Slot. Enski boltinn Mest lesið Tárin flæddu þegar Leerdam tróð upp í gagnrýnendur Sport Vonn tjáir sig eftir atvikið óhugnanlega: „Sé ekki eftir neinu“ Sport Medalíur að skemmast á Vetrarólympíuleikunum Sport Fjórum hent úr húsi eftir hópslagsmál Körfubolti Sjáðu liðin sem Strákarnir okkar geta ekki mætt í riðlakeppni HM Handbolti Forsetinn telur íþróttafólkið best til þess fallið að meta eigin stöðu Sport Fer frá föður sínum í faðm Guðjóns Vals: „Þetta er risastórt“ Handbolti Bæði lið í treyju Patta í kvöld Sport „Ég svaf ekki mikið í nótt“ Sport Kristrún bætti sig um þrettán sæti Sport Fleiri fréttir Langerfiðasta leiktíð Slot: „Leikmennirnir finna vonbrigðin“ „Hann er kominn í rétta stöðu“ „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Hárið ekki notað í neina ræðu Getur þjálfað Hollywood-liðið ævilangt „Tottenham er í fallbaráttu“ „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega „Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ „Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“ Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Sarr tryggði sigur gegn Mávunum Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Dagskráin í dag: Risa dagur í enska boltanum Risa sigur fyrir Leeds United Arteta með lykilmenn meidda og svaraði ásökunum Sjá meira