Í síðasta þætti af Sunnudagsmessunni fóru þeir Kjartan Henry Finnbogason og Arnar Gunnlaugsson í vikulegan dagskrárlið sem kallast Fylltu í eyðurnar.
Þar barst meðal annars í tal hvaða leikmaður væri búinn að vera sá besti í deildinni á árinu 2026, hvaða lið myndi ná í flest stig það sem eftir er af deildarkeppninni en umræðan sem vakti mesta athygli var um þjálfarastöðuna hjá Manchester City.
Eitthvað hefur verið rætt um það að Pep Guardiola sé á sínu síðasta tímabili sem stjóri Manchester City. Þeir Kjartan og Arnar spáðu í spilin, hvaða maður kæmi til greina að taka við sem stjóri.