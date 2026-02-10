Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Aron Guðmundsson skrifar 10. febrúar 2026 22:11 Benjamin Sesko fagnar marki sínu í uppbótartíma í kvöld Vísir/Getty Mark frá Benjamin Sesko undir lok leiks tryggði Manchester United dramatískt jafntefli á útivelli gegn fallbaráttuliði West Ham í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Lokatölur 1-1. Fyrir leik kvöldsins hafði Manchester United verið á miklu flugi undir stjórn Michael Carrick og unnið fjóra leiki í röð. Margir biðu í ofvæni eftir því hvort fimmti sigurleikurinn í röð kæmi í kvöld, enginn þó eins mikið og stuðningsmaður Manchester United, Frank Ilett, sem hafði ekki farið í klippingu í 493 daga, eða frá því að hann hét því að fara ekki í klippingu fyrr en sitt lið ynni fimm leiki í röð. Vonir Franks urðu nær að engu þegar að Tomas Soucek kom West Ham United yfir með marki á 50.mínútu leiksins. Staðan orðin 1-0. Casemiro kom boltanum í netið fyrir Manchester United á 63.mínútu og héldu margir að jöfnunarmarkið væri þar komið en markið fékk ekki að standa þar sem Casemiro var dæmdur rangstæður. Það leit allt út fyrir að heimamenn í West Ham væru að sigla heim mikilvægum sigri en þegar komið var fram í uppbótartíma tókst Benjamin Sesko að koma boltanum í netið fyrir Manchester United og sækja stig fyrir Rauðu djöflana í leik sem endaði með 1-1 jafntefli. Jafnteflið gerir það að verkum að West Ham United er áfram í fallsæti með 24 stig. Manchester United er í 4.sæti með 45 stig. Fran Ilett, stuðningsmaður Manchester United er ekki á leið í klippingu, liðinu hans tókst ekki að vinna fimm leiki í röð. Enski boltinn Manchester United West Ham United