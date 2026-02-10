Hárið ekki notað í neina ræðu

Börnin hans Michael Carrick hafa séð til þess að hann sé meðvitaður um stuðningsmann Manchester United sem gæti mögulega farið í klippingu í kvöld, eftir tæplega 500 daga bið.
Frank Ilett hefur vakið mikla athygli um allan heim með því að láta hár sitt vaxa þar til United tekst að vinna fimm leiki í röð.
Hann hefur beðið í 493 daga og framan af þessu tímabili hefur ekki verið mikið útlit fyrir að Ilett fari í klippingu. En svo tók Carrick við United og síðan þá hefur liðið unnið fjóra leiki í röð.
View this post on Instagram A post shared by Frank Ilett (The United Strand) (@theunitedstrand)
Þess vegna gæti hárið loksins fengið að fjúka í kvöld, þegar United sækir West Ham heim, og ætlar Ilett að fylgjast náið með leiknum og leyfa fylgjendum sínum að sjá viðbrögð hans í beinu streymi.
„Ég er meðvitaður um þetta. Krakkarnir mínir hafa séð til þess að ég viti af þessu. En ég er svo sannarlega ekki að fara að nota þetta í liðsræðuna, á faglegum nótum, en ég skil þetta,“ sagði Carrick þegar hann var spurður út í Ilett og hárið, og hélt áfram.
„Þetta fær mann til að brosa en þetta hefur nú ekki nein áhrif þegar allt kemur til alls.“
Michael Carrick is aware of the United Strand's haircut challenge 😆💈 pic.twitter.com/qcWLknaTjf— Match of the Day (@BBCMOTD) February 9, 2026
