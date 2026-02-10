Erlent

Sprengdu hurðina af bryn­vörðum bíl

Samúel Karl Ólason skrifar
Að minnsta kosti sex þungvopnaðir ræningjar réðust á brynvarðan bíl. Lögreglan segir þá ekki hafa tekið peninga úr bílnum en þeir fjarlægðu eitthvað úr honum.
Grímuklæddir og þungvopnaðir glæpamenn sprengdu hurðina af brynvörðum bíl á hraðbraut í suðurhluta Ítalíu í gærmorgun. Þá skutu mennirnir úr Kalashnikov-árásarrifflum á lögregluþjóna þegar þeir voru á flótta eftir ránið.

Mildi þykir að lögregluþjónarnir sem mættu ræningjunum hafi lifað af, samkvæmt ítölsku fréttaveitunni ANSA.

Umsátrið var gert snemma morguns í gær milli bæjanna Lecce og Brindisi í Puglia-héraði á Ítalíu. Myndbönd af vettvangi sýna að minnsta kosti sex ræningja, sumir klæddir hvítum heilgöllum, taka þátt í ráninu. Sumir voru vopnaðir rifflum og skýldu sér bakvið bíla á meðan aðrir fóru aftan að bílnum og komu sprengju fyrir á honum.

Afturhurð bílsins sprengdu þeir svo af með miklum látum.

Í frétt The Times segir að mennirnir hafi fjarlægt eitthvað úr bílnum og flutt um borð í bíla sem virðast hafa verið dulbúnir sem lögreglubílar. Yfirmaður lögreglunnar í Lecce segir þó að ræningjarnir hafi ekki náð peningum úr bílnum, þar sem sjálfvirkt öryggiskerfi í honum hafi komið í veg fyrir það.

Þá kveiktu ræningjarnir í sendiferðabíl sem þeir notuðu við framkvæmd ránsins en honum var stolið af bílaleigu í síðustu viku.

Lögreglan segir tvo ræningja hafa verið stöðvaða á flótta og voru þeir handteknir. Þeir eru sagðir 38 ára og 61 árs gamlir. Báðir munu hafa verið stöðvaðir eftir að þeir yfirgáfu bíl sinn og reyndu að flýja fótgangandi yfir akur. Hinna ræningjanna er enn leitað.

Sambærilegt rán var framið árið 2024 í einungis nokkurra kílómetra fjarlægð frá ránstaðnum í gær. Þá komust vopnaðir ræningjar undan með um þrjár milljónir evra.

