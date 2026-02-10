„Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Sindri Sverrisson skrifar 10. febrúar 2026 08:31 Jack Grealish birti þessa mynd af sér í sjúkrarúminu. Instagram/@jackgrealish Enski knattspyrnumaðurinn Jack Grealish þarf að sætta sig við það að spila ekki fleiri leiki fyrir Everton á þessari leiktíð, í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Grealish staðfesti þetta með mynd af sér í sjúkrarúminu, á Instagram, þar sem hann skrifaði meðal annars: „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona.“ Þessi þrítugi leikmaður þurfti að fara í aðgerð eftir fótbrot í 1-0 sigri Everton gegn Aston Villa þann 18. janúar. Hann kom að láni til Everton frá Manchester City fyrir tímabilið og hefur spilað 22 leiki alls í öllum keppnum, skorað tvö mörk og átt sex stoðsendingar. „Aðgerðin er búin og núna er öll einbeiting á að verða aftur klár í slaginn. Ég veit að ég mun snúa aftur hraustari, sterkari og betri en nokkurn tímann,“ sagði Grealish. Meiðslin gera endanlega út um veika von Grealish um að komast með enska landsliðinu á HM í sumar en hann lék síðast landsleik í október 2024, þegar Lee Carsley stýrði liðinu. Enski boltinn Everton FC Mest lesið Tárin flæddu þegar Leerdam tróð upp í gagnrýnendur Sport Vonn tjáir sig eftir atvikið óhugnanlega: „Sé ekki eftir neinu“ Sport Medalíur að skemmast á Vetrarólympíuleikunum Sport Forsetinn telur íþróttafólkið best til þess fallið að meta eigin stöðu Sport Sjáðu liðin sem Strákarnir okkar geta ekki mætt í riðlakeppni HM Handbolti Fer frá föður sínum í faðm Guðjóns Vals: „Þetta er risastórt“ Handbolti Kristrún bætti sig um þrettán sæti Sport Orri hlýtur mikið lof og skákar Mbappé Fótbolti Hárið ekki notað í neina ræðu Enski boltinn Dagskráin í dag: Nær United þeim fimmta í röð og fær hárið að fjúka? Sport Fleiri fréttir „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Hárið ekki notað í neina ræðu Getur þjálfað Hollywood-liðið ævilangt „Tottenham er í fallbaráttu“ „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega „Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ „Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“ Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Sarr tryggði sigur gegn Mávunum Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Dagskráin í dag: Risa dagur í enska boltanum Risa sigur fyrir Leeds United Arteta með lykilmenn meidda og svaraði ásökunum Segir fótboltasérfræðinga bera ábyrgð Úlfar í sauðagæru? „Myndi segja að þetta sé framsækin nálgun“ Sjá meira