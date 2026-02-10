Enski boltinn

„Vildi ekki ljúka tíma­bilinu svona“

Sindri Sverrisson skrifar
Jack Grealish birti þessa mynd af sér í sjúkrarúminu.
Jack Grealish birti þessa mynd af sér í sjúkrarúminu. Instagram/@jackgrealish

Enski knattspyrnumaðurinn Jack Grealish þarf að sætta sig við það að spila ekki fleiri leiki fyrir Everton á þessari leiktíð, í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.

Grealish staðfesti þetta með mynd af sér í sjúkrarúminu, á Instagram, þar sem hann skrifaði meðal annars: „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona.“

Þessi þrítugi leikmaður þurfti að fara í aðgerð eftir fótbrot í 1-0 sigri Everton gegn Aston Villa þann 18. janúar.

Hann kom að láni til Everton frá Manchester City fyrir tímabilið og hefur spilað 22 leiki alls í öllum keppnum, skorað tvö mörk og átt sex stoðsendingar.

„Aðgerðin er búin og núna er öll einbeiting á að verða aftur klár í slaginn. Ég veit að ég mun snúa aftur hraustari, sterkari og betri en nokkurn tímann,“ sagði Grealish.

Meiðslin gera endanlega út um veika von Grealish um að komast með enska landsliðinu á HM í sumar en hann lék síðast landsleik í október 2024, þegar Lee Carsley stýrði liðinu.

Enski boltinn Everton FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið