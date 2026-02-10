Fulltrúadeildarþingmennirnir Thomas Massie, Repúblikani, og Ro Khanna, Demókrati, fóru saman í gær og fengu að sjá Epstein-skjölin óritskoðuð. Þeir segja að á tveimur klukkustundum hafi þeir fundið að minnsta kosti sex nöfn manna sem kunna að hafa brotið af sér.
Að sögn þingmannanna er einn hásettur embættismaður erlends ríkis og annar vel þekktur einstaklingur. Massie, sem hefur áður hótað því að uppljóstra um nöfn mannanna ef dómsmálaráðuneytið rannsakar málið ekki frekar, segist ekki munu gera það í bili. Ráðuneytið eigi að fá tíma til að fara yfir málið og „leiðrétta mistök sín“.
Athygli hefur vakið að mörg nöfn og netföng mögulegra samverkamanna voru útmáð með svörtu áður en nýjasti skammtur Epstein-skjalanna var birtur opinberlega á dögunum. Dómsmálaráðuneytið hefur verið harðlega gagnrýnt fyrir að ganga of langt í ritskoðun sinni í sumum tilvikum en skilja nöfn og persónuupplýsingar þolanda eftir óbreytt á sumum stöðum.
Massie greindi frá því eftir að hann og Khanna skoðuðu skjölin í gær að einn umtalaðasti tölvupósturinn til Epstein, þar sem sendandinn þakkaði kynferðisbrotamanninum fyrir „skemmtilegt kvöld“ og sagði að „litlasta stelpan hans hefði verið svolítið óþekk“, hefði verið sendur af konu.
Það liggi ekki fyrir hvort umrædd kona sé mögulegt fórnarlamb eða ekki.
Vitað er um að minnsta kosti eina konu sem tók þátt í misnotkun Epstein á stúlkum undir lögaldri en það er Ghislaine Maxwell, sem nú afplánar 20 ára fangelsisdóm vegna málsins.