Var með krabba­mein og lést af völdum blóð­tappa í lunga

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
O'Hara var 71 árs þegar hún lést. Getty/Jemal Countess

Leikkonan ástsæla Catherine O'Hara lést af völdum blóðtappa í lunga. Þetta kemur fram á dánarvottorði sem gefið hefur verið út. Þar segir einnig að hún hafi þjáðst af krabbameini í endaþarmi, sem hún hafi fengið meðferð við frá því í mars 2025.

Greint var frá andláti O'Hara á dögunum en hún lést á sjúkrahúsi í Los Angeles þann 30. janúar. Hún var 71 árs. Hún var virt og dáð út um allan heim, ekki síst fyrir leik sinn í kvikmyndunum Best in Show, Home Alone og Home Alone 2: Lost in New York og sjónvarpsþáttunum Schitt's Creek.

Leikkonan lætur eftir sig eiginmann og tvo syni.

