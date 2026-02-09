„Tottenham er í fallbaráttu“ Valur Páll Eiríksson skrifar 9. febrúar 2026 12:46 Thomas Frank þarf að horfast í augu við að lið hans sé í fallbaráttu samkvæmt Wayne Rooney. Getty/Luke Walker Tottenham á í töluverðri hættu á að falla úr ensku úrvalsdeildinni í fótbolta samkvæmt goðsögninni Wayne Rooney. Liðið hefur ekki unnið leik síðan í desember. Tottenham vann síðast deildarleik þann 28. desember þegar liðið lagði Crystal Palace 1-0 á Selhurst Park. Síðan þá hafa Spurs spilað sjö leiki án þess að fagna sigri í ensku úrvalsdeildinni. Síðast tapaði liðið fyrir Manchester United um helgina. Þó hefur liðið unnið tvo leiki í Meistaradeild Evrópu, gegn þýsku liðunum Dortmund og Frankfurt, en gengið hefur verið öllu betra þar. Tottenham hafnaði í fjórða sæti deildarhluta keppninnar og er komið áfram í 16 liða úrslit. Heimafyrir situr liðið aftur á móti í 15. sæti með 29 stig, aðeins sex stigum frá fallsæti. Wayne Rooney segir stöðuna dökka í Norður-Lundúnum. „Það mætti segja að þeir séu í fallbaráttu miðað við formið á þeim þessa dagana,“ sagði fyrrverandi framherjinn hjá United í Wayne Rooney-þættinum á BBC. Rooney segir Spursara þurfa að horfast í augu við það að liðið sé í bullandi fallbaráttu.MI News/NurPhoto via Getty Images „West Ham hefur verið í góðu formi, Nottingham Forest nær árangri hér og þar,“ segir Rooney. West Ham er í efsta fallsætinu með 23 stig, Forest í 17. sæti með 26 stig og þá er Leeds United jafnt Tottenham að stigum með 29 í 15.-16. sæti. „Það er ekki hægt að hugsa sér að þeir séu ekki í fallbaráttu þar sem þeir eru. Ég held að þeir muni örugglega horfa um öxl,“ segir Rooney. Spurs hafnaði í 17. sæti deildarinnar á síðustu leiktíð en fagnaði sigri í Evrópudeildinni og leikur af þeim sökum í Meistaradeild Evrópu. Sæti Thomasar Frank hefur hitnað síðustu vikur en hann tók við stjórastöðu liðsins eftir að Ange Postecoglou var sagt upp í sumar. Heil umferð fer fram í ensku deildinni í vikunni en Tottenham mætir Newcastle United á heimavelli í Lundúnum annað kvöld. Enski boltinn Tottenham Hotspur Mest lesið Sjóhaukarnir unnu Super Bowl sannfærandi Sport „Hún hegðar sér eins og díva“ Sport Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Enski boltinn Fyrstu íslensku ÓL-feðginin: „Draumur sem ég vissi varla að væri til“ Sport Handbolti á Vetrarólympíuleikum í framtíðinni? Handbolti Óvænt bætist við Íslendingur á ÓL Sport „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Enski boltinn Lindsey Vonn fótbrotnaði við fallið Sport Trump kallar keppanda Bandaríkjanna á Ólympíuleikunum „algjöran lúser“ Sport „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Enski boltinn Fleiri fréttir „Tottenham er í fallbaráttu“ „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega „Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ „Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“ Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Sarr tryggði sigur gegn Mávunum Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Dagskráin í dag: Risa dagur í enska boltanum Risa sigur fyrir Leeds United Arteta með lykilmenn meidda og svaraði ásökunum Segir fótboltasérfræðinga bera ábyrgð Úlfar í sauðagæru? „Myndi segja að þetta sé framsækin nálgun“ Sakar Arsenal um virðingarleysi Leicester missir sex stig og er í mikilli hættu á að falla annað árið í röð Arne Slot: Jérémy Jacquet er gríðarlegt efni Sjá meira