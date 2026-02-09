„Tottenham er í fallbaráttu“

Enski boltinn

Valur Páll Eiríksson skrifar
Thomas Frank þarf að horfast í augu við að lið hans sé í fallbaráttu samkvæmt Wayne Rooney.
Tottenham á í töluverðri hættu á að falla úr ensku úrvalsdeildinni í fótbolta samkvæmt goðsögninni Wayne Rooney. Liðið hefur ekki unnið leik síðan í desember.

Tottenham vann síðast deildarleik þann 28. desember þegar liðið lagði Crystal Palace 1-0 á Selhurst Park. Síðan þá hafa Spurs spilað sjö leiki án þess að fagna sigri í ensku úrvalsdeildinni. Síðast tapaði liðið fyrir Manchester United um helgina.

Þó hefur liðið unnið tvo leiki í Meistaradeild Evrópu, gegn þýsku liðunum Dortmund og Frankfurt, en gengið hefur verið öllu betra þar. Tottenham hafnaði í fjórða sæti deildarhluta keppninnar og er komið áfram í 16 liða úrslit.

Heimafyrir situr liðið aftur á móti í 15. sæti með 29 stig, aðeins sex stigum frá fallsæti. Wayne Rooney segir stöðuna dökka í Norður-Lundúnum.

„Það mætti ​​segja að þeir séu í fallbaráttu miðað við formið á þeim þessa dagana,“ sagði fyrrverandi framherjinn hjá United í Wayne Rooney-þættinum á BBC.

Rooney segir Spursara þurfa að horfast í augu við það að liðið sé í bullandi fallbaráttu.MI News/NurPhoto via Getty Images

„West Ham hefur verið í góðu formi, Nottingham Forest nær árangri hér og þar,“ segir Rooney. West Ham er í efsta fallsætinu með 23 stig, Forest í 17. sæti með 26 stig og þá er Leeds United jafnt Tottenham að stigum með 29 í 15.-16. sæti.

„Það er ekki hægt að hugsa sér að þeir séu ekki í fallbaráttu þar sem þeir eru. Ég held að þeir muni örugglega horfa um öxl,“ segir Rooney.

Spurs hafnaði í 17. sæti deildarinnar á síðustu leiktíð en fagnaði sigri í Evrópudeildinni og leikur af þeim sökum í Meistaradeild Evrópu. Sæti Thomasar Frank hefur hitnað síðustu vikur en hann tók við stjórastöðu liðsins eftir að Ange Postecoglou var sagt upp í sumar.

Heil umferð fer fram í ensku deildinni í vikunni en Tottenham mætir Newcastle United á heimavelli í Lundúnum annað kvöld.

