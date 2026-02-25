Enski boltinn

Rekinn eftir að­eins rúman mánuð í starfi

Aron Guðmundsson skrifar
Eric Ramsay hefur stýrt sínum síðasta leik sem knattspyrnustjóri West Brom.
Eric Ramsay entist aðeins fjörutíu og fjóra daga í starfi knatt­spyrnu­stjóra enska B-deildar liðsins West Brom. Hann hefur nú verið rekinn.

Ramsay tók við stjórnar­taumunum hjá West Brom í janúar af Ryan Mason og hafði áður stýrt liði Min­nesota United í MLS deildinni í Bandaríkjunum. Ramsay skrifaði undir tveggja og hálfs árs samning við West Brom og entist rétt rúman mánuð í starfi.

West Brom vann ekki leik í þeim níu leikjum sem liðið spilaði undir stjórn Ramsay. Átta af þessum leikjum voru í ensku B-deildinni og gerði West Brom þar fjögur jafn­tefli og tapaði fjórum leikjum. Sótti aðeins fjögur stig af þrjátíu og tveimur mögu­legum.

Þá tapaði liðið fyrir Norwich City í enska bikarnum. Dennis Lawrence, að­stoðarþjálfari Ramsay hjá West Brom hefur einnig verið látinn fara.

West Brom situr í 21. sæti ensku B-deildarinnar og er aðeins stigi frá fallsæti.

