Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi Aron Guðmundsson skrifar 25. febrúar 2026 10:01 Eric Ramsay hefur stýrt sínum síðasta leik sem knattspyrnustjóri West Brom. Vísir/Getty Eric Ramsay entist aðeins fjörutíu og fjóra daga í starfi knattspyrnustjóra enska B-deildar liðsins West Brom. Hann hefur nú verið rekinn. Ramsay tók við stjórnartaumunum hjá West Brom í janúar af Ryan Mason og hafði áður stýrt liði Minnesota United í MLS deildinni í Bandaríkjunum. Ramsay skrifaði undir tveggja og hálfs árs samning við West Brom og entist rétt rúman mánuð í starfi. West Brom vann ekki leik í þeim níu leikjum sem liðið spilaði undir stjórn Ramsay. Átta af þessum leikjum voru í ensku B-deildinni og gerði West Brom þar fjögur jafntefli og tapaði fjórum leikjum. Sótti aðeins fjögur stig af þrjátíu og tveimur mögulegum. Þá tapaði liðið fyrir Norwich City í enska bikarnum. Dennis Lawrence, aðstoðarþjálfari Ramsay hjá West Brom hefur einnig verið látinn fara. West Brom situr í 21. sæti ensku B-deildarinnar og er aðeins stigi frá fallsæti. West Bromwich Albion have parted company with men's first team Head Coach Eric Ramsay.— West Bromwich Albion (@WBA) February 24, 2026