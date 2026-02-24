Rio Ngumoha átti stóran hlut í naumum 1-0 sigri Liverpool á Nottingham Forest á sunnudaginn var. Hann hefur heillað í vetur þrátt fyrir ungan aldur.
Ngumoha er aðeins 17 ára gamall og varð í ágúst yngsti markaskorari í sögu Liverpool þegar hann skoraði sigurmark gegn Newcastle á tíundu mínútu uppbótartíma. Hann átti aftur öfluga innkomu af bekknum á sunnudaginn en í öllum hans leikjum í deildinni hefur hann komið inn af varamannabekknum.
Rio Ferdinand, Jamie Carragher og Daniel Sturridge eru á meðal þeirra sem hrósuðu Ngumoha í hástert eftir leik. Carragher sagði hann hafa gert meira á korteri en Mohamed Salah gerði á 75 mínútum og Sturridge sagði hann „rafmagnaðan“ og að Ngumoha eigi „skilið að spila meira, það er svo einfalt.“
Í samtali við breska ríkisútvarpið, BBC, segist Ngumoha hafa verið ákveðinn í að láta að sér kveða.
„Ég veit ég þarf að gera eitthvað til að hafa áhrif á leikinn, hvort sem það er með boltann eða án hans,“ segir unglingurinn og bætir við: „Í hvert skipti sem ég fæ tækifæri með liðinu vil ég sýna hvað í mér býr.“
Ngumoha fékk stærra hlutverk við brottför Luis Díaz í sumar en kantmenn Liverpool hafa átt í vandræðum. Cody Gakpo hefur spilað mest allra framliggjandi leikmanna Liverpool í vetur en sætt töluverðri gagnrýni.
Eftir að hafa dregið vagninn síðustu ár hefur Mohamed Salah verið minna áberandi og hefur spilað níu leiki án þess að skora.
Ngumoha hefur fengið sénsa hér og þar en Arne Slot, þjálfari Liverpool, vill fara sparlega með kantmanninn spræka og koma í veg fyrir að hann lendi í meiðslum sökum álags á ungan skrokk.
„Vonandi fæ ég að spila meira á næstunni. Ég held bara áfram að sinna mínu og vonandi öðlast traust þjálfarans sem leiðir til þess að fá fleiri mínútur á vellinum,“ segir Ngumoha sem hefur leikið með yngri liðum Liverpool samhliða sénsum fyrir aðalliðið undanfarnar vikur.
Liverpool hefur unnið tvo leiki í röð í ensku úrvalsdeildinni í fyrsta sinn um hríð. Liðið situr í sjötta sæti með 45 stig, jafnt Chelsea, sem er í því fimmta, að stigum.
Næsti leikur er við West Ham United, sem er í fallbaráttu, á Anfield klukkan 15:00 á laugardag.