United fagnaði fjórða sigrinum í röð

Manchester United vann fjórða sigurinn í röð undir stjórn Michael Carrick er Tottenham heimsótti Old Trafford. Lokatölur 2-0 eftir mörk Bryan Mbeumo og Bruno Fernandes. Cristian Romero fékk rautt spjald í fyrri hálfleik sem eyðilagði leikinn fyrir gestina.
Heimamenn United höfðu verið hættulegri fyrsta hálftímann tæplega og skapað sér nokkur ágætis færi þegar fyrirliði Tottenham fékk rautt spjald.
Romero var langt á eftir Casemiro í boltann og steig harkalega á ökkla hans. Fyrir það fær hann fjögurra leikja bann.
Rauðu djöflarnir tóku forystuna á 38. mínútu eftir vel útfærða hornspyrnu, stutta spilið skilaði sér, Bryan Mbeumo beið við vítateiginn eftir sendingu Kobbie Mainoo og lagði boltann meðfram jörðinni í fjærhornið.
Staðan jöfn í hálfleik en United hættulegri fram að hlé. Amad Diallo kom boltanum svo í netið strax í upphafi seinni hálfleiks en markið fékk réttilega ekki að standa.
Ofan á áhyggjur Tottenham að missa Romero í leikbann þá fór Destiny Udogie meiddur af velli í upphafi seinni hálfleiks. Hann er tólfti leikmaðurinn á meiðslalistanum sem Thomas Frank þarf að lesa.
United hélt áfram að ógna og uppskar gott mark á 81. mínútu sem gerði út af við leikinn. Bruno Fernandes beið á fjærstönginni og slúttaði vel eftir glæsilega fyrirgjöf Diogo Dalot.
Lokatölur 2-0 og United fagnar fjórða sigrinum í röð. Liðið er í fjórða sæti deildarinnar en Tottenham í því fjórtánda.