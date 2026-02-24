Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig

Varamaðurinn Benjamin Sesko tryggði Manchester United stigin þrjú gegn Everton á útivelli í gærkvöld, í lokaleik 27. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Öll mörk umferðarinnar má sjá á Vísi.
Sesko skoraði sigurmarkið á 71. mínútu þegar hann stakk James Tarkowski og aðra af á spretti fram í skyndisókn, fékk boltann frá Bryan Mbeumo og kláraði færið af öryggi.
Markið og öll helstu atvik leiksins má sjá hér að neðan.
Sigurinn kom United þremur stigum frá Chelsea og Liverpool og eru United-menn nú þremur stigum frá Aston Villa í 3. sætinu. Öll mörk 27. umferðarinnar má sjá í yfirferðinni hér að neðan.